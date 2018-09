(tekst: Woonbond)

Huur stijgt fors boven inflatie

De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5%, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel meer dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen. In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen losgelaten, met een huurexplosie als gevolg.

De laatste jaren is de huurverhoging bij corporaties nog enigszins geremd, door het Sociaal Huurakkoord dat corporatiekoepel Aedes en de Woonbond in 2015 sloten. Woonbonddirecteur Paulus Janssen: ‘Maar door de enorme stijging in eerdere jaren betalen mensen fors te veel. Het is hoog tijd dat de woonlasten van huurders omlaag gaan. Daarnaast moet de huurprijsstijging in de vrije sector ook aan banden worden gelegd.’