(Tekst: Persbericht)

Gemeentes zitten opnieuw fout met de jaarlijkse inschatting van de WOZ-waardes. Dat blijkt uit een eerste peiling van Previcus Vastgoed en Vereniging de Vastelastenbond. ‘Veel gemeentes schatten de WOZ-waarde veel te hoog in’, stelt Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond. ‘De consequentie hiervan is een stijging van allerlei belastingen die aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn. We verwachten dat een stijgend aantal huizenbezitters en huurders in 2018 bezwaar aantekent tegen de WOZ-beschikking van hun gemeente.’

In de eerste 8 weken van het jaar ontvangen huizenbezitters en huurders een aanslagbiljet van hun gemeente. De eerste miljoen WOZ-beschikkingen vielen de afgelopen weken op de deurmat. Bij deze eerste lichting horen ook de WOZ-beschikkingen van Eindhoven, Nijmegen en Den Haag. Omstreeks 28 februari volgt de rest van Nederland.

Stijging gemeentelijke belastingen

De voorspelling is dat de WOZ-waarde in 2018 gemiddeld met 7% stijgt. De verschillen tussen de regio’s zijn groot. In de Randstad is de stijging met gemiddeld 12% het grootst. Noord-Brabant laat een stijging van 5% zien. ‘Huizenbezitters en huurders voelen een toename van de WOZ-waarde in hun portemonnee’, vervolgt Dirk-Jan Wolfert. ‘Zij betalen de rekening in de vorm van allerlei belastingen die aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn. Denk daarbij aan gemeentelijke belastingen, OZB, erfbelasting, schenkbelasting, verhuurderheffing en inkomstenbelasting.’

Vastelastenbond voorspelt toename bezwaren

Gemeentes stelden in 2017 van 8,8 miljoen onroerende zaken de WOZ-waarde vast. 7,7 miljoen woningen nemen hiervan het merendeel voor hun rekening. Huizenbezitters en huurders van 1,5% van de woningen tekenden bezwaar aan. De Vastelastenbond voorspelt dat de stijging van de WOZ-waarde leidt tot een groot aantal bezwaren. Twee ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. ‘Gemeenten bezuinigen al jaren flink op de uitvoering van de WOZ-beschikkingen’, stelt Dirk-Jan Wolfert van Vereniging de Vastelastenbond vast. ‘Aan de andere kant stijgt het aantal belastingen dat aan de WOZ-waarde gekoppeld is. Wij betreuren deze tegenstrijdige ontwikkelingen. Door deze koppeling is het een kwalijke zaak dat de hoogte van de WOZ-waarde steeds vaker afwijkt van de werkelijke situatie.’

Waarborging rechtszekerheid

Previcus Vastgoed is het eens met de visie van de Vastelastenbond. ‘We pleiten voor een betere borging van de rechtszekerheid van de belastingbetaler’, benadrukt directeur Michel Uijen van Previcus Vastgoed. ‘In onze ogen dient de gemeente te investeren aan de voorkant, in plaats van te bezuinigen aan de achterkant. Op deze manier dalen zowel de bezwaren als de bijbehorende kosten voor de gemeente ook. Tot die tijd sporen wij particulieren en bedrijven aan om alert te zijn op de hoogte van de WOZ-waarde die de gemeente aan de woning koppelt.’

Consument onderschat belang WOZ-waarde woning

Volgens Dirk-Jan Wolfert zetten consumenten niet veel vraagtekens bij opgelegde belastingen. ‘Ze betalen de belasting en documenteren de aanslag in hun administratie’, vervolgt hij zijn verhaal. ‘Daarom gaat de Vastelastenbond in 2018 actief de bewustwording bij consumenten beïnvloeden. We stimuleren hen om niet klakkeloos te accepteren wat de gemeente communiceert. Onderneem op tijd actie en dien binnen 6 weken een bezwaar in als je het niet eens bent met de WOZ-beschikking.’

Vereniging de Vastelastenbond

Consumentenvereniging de Vastelastenbond voorziet haar leden van advies op het gebied van vaste lasten. Belastingen zijn een groot onderdeel van de maandelijkse woonlasten.