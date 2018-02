(Tekst: Persbericht)

Op 16 februari is het zo ver, dan heeft Terhorne haar hotel ècht terug: ‘t Schippershuis in het centrum van Terhorne. Op 16 februari zal het worden geopend door burgemeester Fred Veenstra samen met een mystery-guest.

Het afgelopen jaar heeft het hotel-restaurant onder leiding van de jonge onderneemster Suzanne Kloosterman 24 jaar een metamorfose ondergaan. Suzanne heeft op de oude vertrouwde plek aan het water een modern bedrijf gerealiseerd waar gasten in het recreatieseizoen ’s morgens, ’s middags en ’s avonds van harte welkom zijn. Suzanne: “het is een fantastische plek, het hart van het dorp. En dat hart klopt nu weer. Mijn team en ik hebben het afgelopen jaar ervaren hoe mooi het is om hier weer echt leven in de brouwerij te brengen. Met dank aan al onze gasten die ons van alle kanten van goede suggesties hebben voorzien”. Afgelopen jaar is het Schippershuis gegroeid naar een volwaardige hotelaccommodatie met tien kamers en een goede keuken – Beene de Leeuw zwaait er de scepter – waar iedereen terecht kan voor een ontbijt, lunch en diner. Suzanne: “en je kunt hier op het terras natuurlijk ook gewoon een lekkere kop koffie of een drankje drinken”.

Nummer 1 trouwlocatie van Friesland

Naast het Schippershuis is Suzanne tevens eigenaar geworden van de Tsjerke. Tsjerke is de kerk aan het water. Bruidsparen komen varend aan bij de oude maar modern ingerichte Tsjerke waar vervolgens de ceremonie plaatsvindt, gevolgd door de receptie in de witbloeiende tuin. De gasten worden daarna in een praam naar ’t Schippershuis gevaren, hier volgt het diner en het trouwfeest. Het succesconcept “alles-inclusief trouwen” is onlangs verkozen tot nummer 1 trouwlocatie van Friesland.

Culturele Hoofstad 2018

Suzanne is een groot fan van Culturele Hoofdstad: “2018 gaat Friesland heel veel brengen, het wordt een feest. Ik wil mijn steentje bijdragen. Culturele Hoofdstad zal ook in Terhorne zichtbaar zijn. Mensen die hier straks langs varen of fietsen zullen weten dat het ook in Terhorne Culturele Hoofdstad is”.