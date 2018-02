De Leeuwarder horecaondernemer Leo Hasz is zondag overleden. Hasz was al langere tijd ziek. Hij werd 79 jaar.

‘Horeca? Nooit aan beginnen’, zo had Havinga van het bekende etablissement Bellevue aan de Leeuwarder Nieuwestad hem ooit voorgehouden. Maar Leo Hasz luisterde niet. Hasz, zoon van graficus Frederik Hasz, begon als kelner in de Sneker Pan in Sneek, maar verruilde die functie al snel. Hij werd in 1966 eigen baas en opende de Tipico-koffiebar (‘alleen koffie hoor’) in Sneek. Daarna volgden zaken als De Kopermolen in Sneek en de Rembrandtbar in de Sint Jacobsstraat in Leeuwarden (later Cachot en nu het Mexicaans restaurant).

In 1972 werd De Gouverneur geopend in de voormalige dierenwinkel van Jaspers aan de Kleine Hoogstraat, hoek Eewal. George Frankena was daar de grote kracht die het café tot grote hoogte bracht. Hasz breidde zijn imperium uit en kromp het in. De Malle Jan in Sneek en de Paladijn (nu de Twin) in Leeuwarden werden geopend. En het laatste horecabedrijf dat hij samen met zijn vrouw Margré opende was de Stadthouder aan de Nieuwestad.

In het allereerste nummer van het Stadsblad Liwwadders (september 1998) moppert Hasz op de gemeente Leeuwarden. Die gaf volgens hem veel te veel vergunningen uit. Er was voor veel horecaondernemers geen droog brood te verdienen. Die klacht is twintig jaar later nog steeds actueel. Waar Hasz zich ook aan ergerde was de dienstverlening van de medewerkers in de horeca. Dat kon volgens hem tien keer gastvrijer. Ook het woord trots (op Leeuwarden) viel regelmatig.

In 2010 ging een lang gekoesterde wens in vervulling: Hasz werd raadslid voor de PvdA in de Leeuwarder gemeenteraad. Hoewel hij op een onverkiesbare plaats werd gezet bemachtigde de horecaman zijn zetel door actief te canvassen. In de raad was zijn rol beperkt. Hij was meer de man van de straat die iedereen kende en die wensen en problemen opzoog, zonder daar altijd een oplossing voor te kunnen verschaffen. Tijdens vergaderingen van zijn partij nam hij geen blad voor de mond. Hij sprak zijn kritiek luid en duidelijk uit over de positie van PvdA’er Hans Konst na zijn optreden als gedeputeerde. ‘Waarom staat brokkenpiloot Hans Konst zo hoog op de kieslijst?’ Dat werd hem door de huidige PvdA-wethouders Henk Deinum en Sjoerd Feitsma niet in dank afgenomen. Als door een wesp gestoken schoten die hun leidsman te hulp.

Hasz zette zich ook in voor de Leeuwarder Onafhankelijke Senioren. Hij wordt vrijdagmiddag begraven.