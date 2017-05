(tekst: provincie Friesland)

Subsidie voor digitaal taal- en cultuurspel Afûk

Voor het ontwikkelen van een digitaal spel over Friese taal en cultuur – de Oera Linda Game – krijgt de Afûk 142.258 euro. Behalve de taal staat ook de Friese canon centraal in dit spel, dat gebruik maakt van augmented reality en zich daardoor vooral leent voor smartphones. Gedeputeerde Staten vinden het een goede manier om de kennis over Fryslân onder jongeren te vergroten.