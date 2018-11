(tekst: CBS)

In 2017 had Renswoude de sterkste koopkrachtgroei met in doorsnee 1,4 procent. In Rozendaal, met relatief veel gepensioneerden met hoge inkomens, ontwikkelde de koopkracht zich het minst voorspoedig en daalde met 0,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van regionale cijfers over de koopkrachtontwikkeling die voor het eerst gepubliceerd worden.Eerder al deed het CBS verslag van de koopkrachtontwikkeling van de Nederlandse bevolking. In 2017 is deze in doorsnee met 0,5 procent gegroeid. Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl de koopkracht van gepensioneerden afnam. De koopkracht van paren met kinderen nam relatief sterk toe met in doorsnee 1,8 procent.

foto: André Keikes