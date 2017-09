Madrid driget: mediaferbod op berjochtjouwing oer referindum It Spaanske Iepenbier Ministearje is in strafrjochtlik ûndersyk begûn nei 720 Katalaanske boargemast [...]

Twadde printinge Fryske oersetting Dahl’s ‘GFR’ Noch yn septimber komt der in twadde printinge fan de Fryske oersetting fan Roald Dahl syn wrâldwide [...]

Wetterskip docht alles om wetteroerlêst te beheinen Wetterskip Fryslân docht alle mooglike muoite om wetteroerlêst safolle mooglik foar te wêzen. De swi [...]

Tsjinstregeling fearboaten oanpast Der waait woansdei en tongersdei in swiere stoarm. Dêrtroch is it boatferkear tusken de Waadeilannen [...]

Rjochter ferbiedt nije Katalaanske grûnwet It parlemint fan Kataloanië mei net alfêst in grûnwet fêststelle, foar as de regio ûnôfhinklik wurdt [...]

In moai inisjatyf (boekbesprek) Boekbesprek Ein juny brocht Utjouwerij Regaad de roman Ventoux fan Bert Wagendorp út yn de oersettin [...]