(tekst: persbericht)

‘Hoe’t God ferdwûn út Jorwert’ boek van de maand

De Friese versie van Geert Maks iconische bestseller is door Boeken fan Fryslân gekozen als Boek fan de Moanne in januari en februari.

‘Hoe’t God ferdwûn út Jorwert’ is de inmiddels klassieke biografie over een dorp tijdens de stille revolutie tussen 1945 en 1995. Het is het verhaal van de boeren en het geld, van de kleine winkeliers en de oprukkende stad, van de kerktoren die instortte en de import die niet meer groette, van de natuur die terugkeerde en tegelijk verdween. Wat is er gebeurd op het platteland toen de machines kwamen, en de subsidies en de banken, en toen de echte boeren langzaam ten onder gingen. Geert Mak beschreef een historische omwenteling waarvan de omvang en de gevolgen op het platteland en in de dorpen nog altijd zichtbaar zijn.

Bijzonder is dat het boek een actuele dimensie heeft gekregen. Niet alleen door de eigentijdse Friese vertaling, de vierde trouwens, na de Franse, Duitse en Engelse, maar ook door het uitgebreide nawoord dat Mak heeft toegevoegd. ‘Alsof ik een heel nieuw boek lees,’ zei een lezeres. ‘Ik had het lang geleden in het Nederlands al gelezen, maar nooit verwacht dat er in het Fries een nieuw Jorwert voor me zou opengaan.’

De Friese vertaling van de roman is tijdens de actieperiode verkrijgbaar in elke boekhandel met vijf euro korting voor € 14,50.