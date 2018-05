(tekst: brief van Team Werk van de gemeente Leeuwarden aan werkzoekenden)

Beste heer, mevrouw,

Als inwoner van de gemeente Leeuwarden ontvangt u een bijstandsuitkering. Vanuit de gemeente willen wij u graag helpen met het vinden van een betaalde baan waarmee u financieel onafhankelijk wordt. En u uw lasten niet meer op de gemeente kunt afwentelen.

Het gaat om een functie als lader/losser in de havens van Rotterdam. Lekker sportief bezig zijn. Je wordt in deze functie voornamelijk ingepland in de havens van Rotterdam om hier containers te laden of te lossen, maar je kunt ook ingezet worden bij andere opdrachtgevers in de die regio. Voor de variatie. Voor deze functie beschik je over een goede fysieke gezondheid, sportschooltypes zijn zeer welkom, heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal en beschik je over rijbewijs B. Daarnaast ben je Sociaal beleefd, betrokken, flexibel en een echte doorzetter. Nou, zeg hier maar eens nee tegen.

Nou hoor ik u denken, Rotterdam?! Dat is ver weg… Klopt! Maar als u in dienst treedt van Stuwadoorsbedrijf van Rooij, dan krijgt u de beschikking over een bedrijfsauto met een mooi logo en daarmee heeft u vervoer naar Rotterdam. Mocht u de auto ook privé willen gebruiken, dan kan dat tegen een betaling in de vorm van bijtelling. Tevens is de mogelijkheid om door de week tegen geringe kosten een woonruimte te betrekken die Stuwadoorsbedrijf van Rooij voor u regelt. Deze zijn volledig gemeubileerd en gestoffeerd, keukeninventaris, wasmachine, droger, magnetron, beddengoed en er is tevens WIFI aanwezig. Er staat een mooi koelkastje met bier. Hiermee gaan uw eigen vaste lasten enorm naar beneden en houdt dus meer over aan uw salaris. Tenminste als u thuis in een tent gaat wonen.

In deze mail treft u twee bijlages aan. De eerste is de functieomschrijving van lader/losser en in de andere treft u nog het een en andere aan informatie omtrent Stuwadoorsbedrijf van Rooij.

Als u hier graag meer over wilt weten, kom dan op 5 juni 2018 naar de informatiebijeenkomst en wellicht ligt er dan een mooie baan voor u in het verschiet… De bijeenkomst is in het Historisch Centrum, want we kunnen rustig stellen dat dit een historische gebeurtenis is. Er wordt overwogen om u allen feestelijk uit te zwaaien.

Wanneer: 5 juni 2018

Waar: Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1 in Leeuwarden

Tijdstip: 09:00 uur of om 10:30 uur (duur circa 1 uur)

U kunt zich aanmelden via: logistiek@leeuwarden.nl. Daarna krijgt u te horen in welke informatie sessie u wordt ingepland.

Graag tot de 5 juni!