(tekst: The Post Online)

Hoe subsidiegeld over de balk te gooien in de welzijnssector

Haarlemmerolie voor criminelen

In het NOS-journaal van 21 juli werd aandacht besteed aan een project waarbij jonge criminelen een rugbystage volgen (aanvulling Liwwadders: in de jaren tachtig noemden ze dat bij jongerencentrum ’t Vliet Kwalleballen). Volgens de initiatiefnemers werkt het “fantastisch”, want “Rugby doe je met elkaar, je leert incasseren, teamplayen. De knop moet om”. Succes in 80 procent van de gevallen, terwijl in andere projecten dit slechts 35 procent is.

