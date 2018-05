Leeuwarder architect Hans Achterbosch wint prijs met project in China zo viel onlangs in de zakelijke uitgave Fries Journaal te lezen. Desondanks nog geen Chinese toerist in Leeuwarden Culturele Hoofdstad gezien. Hoe staat het eigenlijk met onze relatie met zusterstad Liyang? Kennelijk heeft het architectenbureau als enige weten te profiteren van deze stedenband, ik heb na de de euforie uit het begin nooit meer iets uit China vernomen. Je zou verwachten dat ze zich dit jaar wel zouden manifesteren nu er binnenkort een fontein van Chinese origine officieel in gebruik wordt genomen. Volgens menigeen worden de fonteinen in de elf Friese steden een toeristische trekker, ik begrijp alleen nog niet hoe. Bij de keuze van de ontwerpers is met een scheef oog gekeken naar het land van herkomst, daar zouden toeristen vandaan kunnen komen. Iedereen is bekend met de aantrekkingskracht van het Overijsselse Giethoorn op Chinese toeristen, niet verrassend willen anderen dat na-apen. Zo konden we in een commercieel getinte bijlage van de Leeuwarder Courant van 9 mei jongstleden lezen dat de Groningse vestingstad Bourtange iets vergelijkbaars probeert en dat men in Drenthe daartoe het Hunebedcentrum positioneert. Het wil allemaal nog niet vlotten begrijp ik.

Zullen Chinezen gaan vallen voor “hun” fontein? Misschien wel voor dat kunstwerk, maar niet voor de andere. Per slot van rekening is een ander kunstwerk van de hand van een Japanner en van oudsher botert het niet zo tussen die volken. Bij Aziatische mensen luisteren de omgangsvormen wat preciezer dan wat wij doorgaans gewend zijn, wellicht heeft een gebrek aan invoelingsvermogen de relatie met Liyang geen goed gedaan. Commercieel heeft het tot op heden weinig opgeleverd. Zoals Bourtange in Giethoorn is wezen kijken en praten, ging ooit een wethouder van economische zaken van Leeuwarden in het Amerikaanse Silicon Valley kijken en gaat de huidige later dit jaar in Japan een kijkje nemen. Gemeenschappelijke factor: succes elders laat zich zelden eenvoudig ergens anders repliceren.

De kans dat de elf fonteinen als vanzelf veel toeristen gaan trekken lijkt mij niet groot. Voor wat betreft het fontein van Chinese hand zou je kunnen overwegen om de Chinese studenten die aan Stenden Hogeschool internationale gastvrijheid studeren erbij te betrekken. Het wordt hoognodig tijd om de Chinese connectie beter te benutten.