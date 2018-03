(tekst: NPO)

Vanaf maandag 5 maart elke maandag t/m donderdag om 19.20 uur op NPO 2

Vanaf 5 maart keert de docu-serie Typisch terug naar de wijken Wielenpôlle en Tuinzigt om een kijkje te nemen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe gaat het met de vertrouwde gezichten uit de twee wijken? En hoe leven de gemeenteraadsverkiezingen onder de bewoners? Typisch Wielenpôlle Verkiezingen is van 5 t/m 13 maart bij BNNVARA en Typisch Tuinzigt Verkiezingen van 14 t/m 22 maart bij de EO te zien om 19.20 uur op NPO 2.

Typisch Wielenpôlle verkiezingen

In Nederland wordt er op 21 maart gestemd voor de gemeenteraad, maar in Leeuwarden gingen de bewoners in november al naar de stembus. In de Wielenpôlle zijn ze al lang teleurgesteld in ‘de politiek’, maar de plaatselijke partijen wisten de wijk toch te vinden. De uitslag van de verkiezingen is bepalend voor de subsidie van 50.000 euro die de wijk kreeg en door de vorige wethouder werd afgeschaft. Welk effect heeft de nieuwe politieke werkelijkheid op de wijk? En hoe gaat het met de Wielenpôllers, sinds ze op tv waren in januari? Angela wilde graag weer naar school, maar kreeg geen studiefinanciering meer. Dat vonden heel veel kijkers onterecht. Hoe is dat afgelopen? Meneer en mevrouw van den Bos winden zich op over de teloorgang van het socialisme en Emiel de Hûnekop ging naar Australië om wereldberoemd te worden. Is dat gelukt? Verder neemt Piet na 55 jaar afscheid als officieuze burgemeester van de Wielenpôlle, dat wordt een groot feest in buurthuis Kobbekooi. Maar wie gaat hem opvolgen?

Typisch Tuinzigt verkiezingen

Voor de Tuinzigters is het op 21 maart gewoon verkiezingsdag, net als het overgrote deel van Nederland. Maar van verkiezingskoorts is onder de Tuinzigters nou niet echt sprake. DJ Janoesj heeft besloten de opkomst in de wijk wat op te krikken. Zijn Hollandse-hits-radiostation heeft hij tijdelijk omgedoopt tot verkiezingsstation. Maar weet de lokale politiek de weg naar het studiootje in Janoesj’ eigen huiskamer wel te vinden? En hoe gaat het met oma Nel? Tot overmaat van ramp komt ze erachter dat ‘haar’ partij niet aan de verkiezingen meedoet. Wat nu te doen? Lukt het oma Nel alsnog om tot een keuze te komen in het stemhokje?