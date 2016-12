(tekst: ingezonden)

De gemeente Almere moet snel orde op zaken stellen bij de gemeentelijke organisatie van de Floriade. De inmiddels ingezette verbeteringen moeten voortvarend worden uitgevoerd. Dat zeggen meerdere politieke partijen in de Almeerse gemeenteraad in reactie op een kritisch rapport over die organisatie.

Volgens dat rapport, opgesteld door adviesbureau AT Osborne, wordt er onvoldoende leiding gegeven, worden deadlines niet gehaald en loopt de Floriade-organisatie steeds vaker achter de feiten aan.

In een telefonische rondgang van Omroep Flevoland zeggen de meeste partijen dat ze die kritiek herkennen en vinden dat het nu de tijd is om veranderingen door te voeren. De VVD zegt bijvoorbeeld, dat 2017 “het jaar van de waarheid” wordt. De coalitiepartijen vertrouwen er op dat de problemen op tijd worden opgelost om de Floriade in 2022 te kunnen organiseren.

De PVV en de SP hebben daar geen vertrouwen in. Zij noemen de conclusies uit het rapport “uitermate zorgelijk” en denken niet dat het nog op tijd goed komt.

(Jannewietske de Vries, oud PvdA-gedeputeerde in Friesland en initiator Culturele Hoofdstad, is directeur van de Floriade)