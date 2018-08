(tekst: CBS)

Tijdens de recente hittegolven in 2018 overleden gemiddeld 2 714 personen per week. Dit zijn ongeveer 100 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Hoewel er meer mensen zijn overleden, is de extra sterfte beperkt. In 2006, toen er ook een lange hittegolf was, was de sterfte bijna 400 per week hoger dan in een gemiddelde zomerweek. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.