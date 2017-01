De macht yn Amearika giet werom fan ‘e elite yn Washington nei it folk. Dat wie, nei in tankwurd oan [...]

Jan Blokhuijsen giet nei de earste dei fan it NK allround oan de lieding. Blokhuijsen waard tredde ( [...]

Yvonne Nauta hat mei in moaie 4.06.54 de 3000 meter wûn op it NK allround. Troch de winst klimt Naut [...]

“D66 ziet Nederland als een tweetalig land: er is voortdurend sprake van twee talen, Nederlands en E [...]

Ut ûndersyk fan de Inspectie van het Onderwijs en de Rijksuniversiteit Groningen blykt dat it sosjaa [...]

It Ynnovaasjekluster Drachten kriget in finansjele bydrage foar syn fierder profesjonalisearjen en ú [...]

Provinsje Fryslân, Gemeente Ljouwert en It Fryske Gea wurkje gear oan de ekstra beskerming fan de Al [...]

It kultuerhistoarysk museum Heerenveen op it Hearrenfean giet ticht. It eardere Museum Willem van Ha [...]