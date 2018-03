De stichting Praamvaarders heeft voor het eerst een vrouw aan boord, en niet de eerste de beste. Momenteel vaart Janke de Boer proef op een van de Leeuwarder pramen. De Boer was lange tijd directeur van de Dienst Stadsontwikkeling van Leeuwarden.

Het was ook deze dienst die in het begin van de praamvaarders regelmatig in conflict kwam met het initiatief dat door de Wergeaster aannemer Rein van der Ploeg was ontwikkeld. Er mocht niks, aldus een destijds regelmatig teleurgestelde Van der Ploeg.

We kunnen, gezien de laatste ontwikkeling, rustig stellen: het wonder is geschied. De gemeente Leeuwarden heeft het praamvaren voor 100 procent omarmd.

In het aprilnummer een uitgebreid verhaal in het Stadsblad Liwwadders over de nieuwe activiteiten van de praamvaarders in dit jubeljaar. (Overigens was er in het verleden al eens een vrouw in de gelederen, maar die haakte na enige tijd weer af).