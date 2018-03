(tekst: persbericht)

Boekuitgave ‘Alles is nu’ over roerig mannenleven

Met enige regelmaat verschijnen er boeken met persoonlijke levensverhalen die mensen graag aan hun nageslacht of een breder publiek willen vertellen. ‘Alles is Nu’ van Meijer ten Zijthoff valt in deze categorie. Onder de titel Alles is nu, beschadigd maar niet ontspoord, schrijft de grotendeels in Leeuwarden opgegroeide en woonachtige Ten Zijthoff over zijn turbulente leven.

Meijer verhaalt over zijn adoptie en zijn honger naar acceptatie. Over de worsteling binnen zijn relaties en zijn verlangen naar een liefdevol gezinsleven. En over zijn reis naar het verleden, waar hij tot de schokkende ontdekking komt dat de roots van zijn biologische vader en moeder twee kanten van dezelfde medaille zijn.

De schrijver spaart zichzelf niet en geeft ook anderen de gelegenheid hun kant van het verhaal te doen. Het resultaat is een persoonlijk document, met hier en daar flarden tijdsbeeld, dat zich als een roman laat lezen.

Meijer – bij sommigen beter bekend als Pieter – werkte jarenlang als jongerenwerker in verschillende wijken van Leeuwarden. Velen zullen hem zich in die hoedanigheid herinneren. In die tijd vatte hij het plan op om zijn eigen ervaringen op te schrijven. Voor het boek heeft Meijer een eigen uitgeverij opgezet onder de naam Ahava Chai.