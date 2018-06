Overschatting van eigen competenties. Onvoldoende zelfkritiek. Gaat het om festivals in de Groene Ster? Culturele Hoofdstad wellicht? Neen! Smallingerland kon verbouw van theater De Lawei niet aan. Opmerkelijke overeenkomsten tussen de drie, mogelijkerwijs zijn het de krantenkoppen in de toekomst. Burgemeester Tom van Mourik bestrijdt een gebrek aan professionaliteit bij de ambtelijke organisatie, opmerkelijke opvatting van een voormalige wethouder van Leeuwarden waar bij de verbouw van stadsschouwburg de Harmonie destijds vergelijkbare fouten zijn gemaakt. Na de kostenoverschrijding bij de Harmonie en het stadskantoor werd bij de aanleg van parkeergarage Oldehoofsterkerkhof voor een andere aanpak gekozen, het toezicht op de bouw werd extern ingehuurd. Na de parkeergarage volgde zwembad Kalverdijkje, ik kan mij de uitspraak van van Mourik geld met geld maken nog herinneren. Ten tijde van zijn wethouderschap had Leeuwarden inmiddels geleerd hoe het (niet) moet. Projecten aangaande harde infrastructuur verlopen tegenwoordig overwegend probleemloos, met de zachte infrastructuur wil het niet vlotten.

In recreatiegebied de Groene Ster zijn we in afwachting van de muzikale conferentie over vogels, gelukkig niet op de plek van de grote ligweide want die is zo langzamerhand alleen bruikbaar voor mensen die een spijkerbed gewend zijn. Het is nu wachten op het moment dat de festivalorganisaties gaan klagen over de kwaliteit van het gebied. Elk festival lijkt te denken: volgend jaar zien we wel weer. Later dit jaar zal het gebied uitgeleefd blijken te zijn. Promised Land heeft in de Groene Ster niks te zoeken, iemand moet mij maar eens uitleggen waarom dat festival niet in de weilanden tussen Leeuwarden en Lekkum gehouden kan worden. Vergelijkbare ambiance met een strandje voor oververhitte feestneuzen. Kan prima gecombineerd worden met het jaarlijkse dorpsfeest, draagvlak onder de lokale bevolking verzekerd en volop parkeergelegenheid. Het probleem met de festivals in het recreatiegebied is dat de organisatoren zich weinig omgevingsbewust tonen. Ze kunnen op het festivalterrein nog net de zaak draaiende houden, of niet zoals bij Promised Land. Van de impact van hun feestjes op de fysieke omgeving zijn ze zich onvoldoende bewust, gebrek aan professionaliteit derhalve. Uiteindelijk zal een gehavend terrein als een wal het schip keren.

Culturele Hoofdstad gaat geen succes worden, vooralsnog dit jaar meer bezoekers (overwegend Nederlandse senioren) dan normaal en dat is het. Uiteraard gaat de organisatie van alles en nog wat als een succes claimen, een mooi voorbeeld viel op de website van de regionale omroep te lezen: http://www.omropfryslan.nl/nijs/821685-fryske-undernimmers-hawwe-profyt-fan-kulturele-haadsted-drokte . Een volstrekt onwetenschappelijke steekproef moet duidelijk maken dat ondernemers over de hele linie profiteren van het project. Burgemeester Crone roept het graag na blijkens het volgende berichtje http://www.liwwadders.nl/crone-alle-bedrijven-zien-een-omzetstijging-van-20-tot-100-procent/ . Merk overigens op dat de huidige directeur van de organisatie Culturele Hoofdstad de vorige burgemeester van Smallingerland – niemand deed iets fout en toch ging het fout – was. De ambtenaren van die gemeente hebben met de festivalorganisaties en Culturele Hoofdstad hetzelfde gemeen: gebrek aan professionaliteit en daardoor weinig omgevingsbewust.