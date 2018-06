(tekst: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek)

Het gaat prima met de subsidieslurpende dagbladuitgevers (vooral met die van grote kranten)

De Stand van de Nieuwsmedia, Exploitatie, Nieuws, Papier juni 12, 2018juni 12, 2018 Piet Bakker

Dagbladuitgevers behaalden in 2017 gemiddeld een winst van ruim 20 procent, een resultaat dat vooral te danken is aan forse bezuinigingen. De grote landelijke kranten renderen het beste. De lezer is de kurk waarop de sector drijft, niet de adverteerder.

