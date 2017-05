Het bleef stil aan de gemeentelijke overkant

(Van een correspondent)

De gemeente Leeuwarden heeft een aanzienlijk aantal voorlichtingsfunctionarissen. Als de media vragen stellen komen die eerst bij deze personen terecht. Die leggen de vragen meestal voor aan ambtenaren die er echt verstand van hebben. De aanvrager hoopt dat het allemaal niet al te lang duurt.

Het werkt – eufemistisch gesteld – bepaald niet altijd vlekkeloos.

Liwwadders noemt hier een enkel voorbeeld. De vragen werden gesteld op 28 februari j.l. Op 6 april stuurden we een herinnering. Tot op heden is het bij een groot zwijgen gebleven.

Vragen 28 februari

We wilden graag het volgende weten:

“1. In het najaar ( 2016) zei wethouder Van der Molen in de raad dat een voorgestelde bezuiniging (van 600 of 700.000 euro) op het gemeentelijk ‘Mienskipsfonds’ beter maar niet door kon gaan. Hij noemde daarbij een brief van de organisatie van de KH 2018 die de gemeente had geattendeerd op de komst van veel aanvragen.

We (= Liwwadders) zouden graag:

– de brief van KH 2018, die de wethouder noemde, ontvangen

– informatie krijgen over de stand van de bestedingen en aanvragen voor het Mienskipsfonds. Te weten:

– wat is de bestedingsruimte voor 2017?

– hoeveel aanvragen liggen er momenteel, en voor welke bedragen?

– welk aandeel daarvan heeft betrekking op KH 2018, zoals door de KH in genoemde brief aangegeven?

– zijn er in 2017 al aanvragen behandeld, en zo ja, met welke uitslag?

– wanneer vindt het vervolg van de behandeling plaats?

We nemen aan dat er een lijst met aanvragen beschikbaar is. Graag zouden we een dergelijke lijst met vermelding van de aanvragende instantie en het aangevraagde bedrag ontvangen.

2. Eind vorig jaar heeft het college aangekondigd dat organisaties, die plannen hebben voor de KH 2018, deze voor 1 januari 2017 bij de gemeente moesten melden. Graag zouden we een opgave krijgen van het aantal aanmeldingen dat de gemeente als gevolg van deze aankondiging heeft ontvangen, en wie de (organisatie, instelling, personen) aanmelders zijn.

Graag ontvangen we een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de vragen beantwoord kunnen worden. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten”.

Het bleef stil aan de overkant.

De persvoorlichters en de ambtenaren hulden zich in zwijgen.

Daarom stuurden we 6 april 2017 een herinnering:

“Op 28 februari stelden we onderstaande vragen. Tot op dit moment hebben we taal noch teken meer gehoord. Graag horen we of we nog op antwoord mogen rekenen, en hoe snel dat zou kunnen gaan. We merken hierbij op dat in een recente brief van b. en w. aan de raad (dinsdag j.l. in b. en w.) over toeristische marketing wordt gesproken over een kalender waarin alle evenementen (regulier en van LF 2018) in 2018 staan weergegeven. Er moet daarbij een verband bestaan tussen de aanmelding van de projecten die voor 1 januari 2017 diende plaats te vinden, waarnaar wij in de vragen informeerden. In verband met de planning van activiteiten dringen we er op aan nog deze week een reactie – al was het maar om te horen hoever het staat met de behandeling van de vragen – ontvangen”.

Het is inmiddels 16 mei 2017.

Het bleef weer stil aan de overkant.

De gemeente vindt dit naar het lijkt heel gewoon. Liwwadders nam nog de moeite zelf een ambtenaar te bellen met de vraag of de kalender ook te verkrijgen was. Dat was niet het geval, want dat mocht/kon niet vanwege de planning van de organisatie van de KH. Liwwadders publiceerde daar onlangs afzonderlijk over.