(Tekst: Fryslân 1)

Wim de Vries, inwoner van Marsum, heeft een praktische oplossing voor de herrie door de vliegbasis Leeuwarden. Maak het vliegveld met de grond gelijk. Maar waarom niet plan-B? Breek Marssum af.

Door Wiebe Pennewaard

Negen Marsumers schoven op initiatief van de Leeuwarder Courant aan tafel met hun klachten over het militaire vliegverkeer. De meest gebruikte startbaan eindigt vrijwel in het dorp met zo’n duizend inwoners. Recent regende het weer protesten richting de Koninklijke Luchtmacht. Bij de tientallen starts per dag wordt tegen de afspraken in over het dorp gevlogen, al dan niet met de naverbrander aan, en de klachtenlijn hapert herhaaldelijk. Evenzogoed kon de basis in ruim vier maanden meer dan tweehonderd klagers aanhoren.

Lees hier verder