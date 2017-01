(tekst: Albert Hendriks op Facebook)

INDERDAAD, WE SCHIETEN MET HAGEL: ALTIJD RAAK!

“Schieten met hagel” zegt mijn 100% gesubsidieerde concurrent Martin Cnossen, directeur van het marketingbureau van de provincie Fryslân, over beurzen op pagina 26 in de Leeuwarder Courant van vandaag, 11 januari 2017. Hij vindt beurzen niks. Aanleiding is mijn onverwachte deelname aan de Vakantiebeurs in Utrecht.

Het is nog gekker meneer Cnossen: vandaag gaat een promotiewagen met alle magazines en toeristenkaarten naar Gent in …België voor deelname aan de vakantiebeurs van OKRA, die morgen begint in het chique International Convention Center. Onderstaande standwand en Proef Friesland (www.friesstreekproduct.nl) gaan er ook heen. Jaap de Vries, medewerker van Hotel Princenhof in Earnewâld, helpt er mijn medewerkster Sonja Minnesma. En we zijn nu stands aan het bouwen voor pleinen in twee hallen in Messe Düsseldorf vanwege de grootste watersportshow en vakantiebeurs ter wereld van 21 tot en met 29 januari.

Inderdaad: we schieten met hagel en altijd raak! Zie ook: www.friesnieuws.nl en www.hetwatersportmagazine.nl