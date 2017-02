(tekst: VrijBaan!)

De Hendrik Algrawei tussen Leeuwarden en Deinum/Boksum is in het weekend van 3 – 6 februari a.s. gestremd voor al het verkeer. In dit weekend worden de betonelelementen geplaatst voor de fietstunnel bij Pypsterbuorren. De fietsonderdoorgang is onderdeel van het project Herinrichting Deinum-Boksum. De wegomleiding is aangegeven met borden. Na het plaatsen van de tunnelelementen wordt de verharding op de Hendrik Algrawei opnieuw aangebracht. In het voorjaar van 2017 komt hier een definitieve asfaltlaag met markering en geleiderail.

Bereikbaarheid

De dorpen Deinum, Boksum en Blessum zijn in dit weekend te bereiken via de Skimerwei en de Hegedyk. Het verkeer tussen Bolsward en Leeuwarden wordt omgeleid via de N384 en N354 en de A32. De omleiding is met borden aangegeven. In het weekend van 3-6 februari wordt ook de oude verharding vervangen van een deel van de N359/Westergoawei ten zuiden van de nieuwe rotonde bij Deinum (over een lengte van 35 m.). De definitieve asfaltlaag met markering volgt in het voorjaar van 2017. Om de stremming van de Hendrik Algrawei zo kort mogelijk te houden, worden de werkzaamheden ook in de avond en nacht uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is er kans op licht- en geluidsoverlast.

Planning

De weekendafsluiting start op vrijdag 3 februari a.s. om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk maandag 6 februari 06.00 uur. Daarna wordt de Hendrik Algrawei weer opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de planning verandert, informeren wij u hierover.