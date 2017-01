(tekst: persbericht HEMA)

HEMA gaat alle winkels in Benelux inrichten volgens internationale winkelformule

Resultaat testwinkels positief: klanten enthousiast over slim ingedeelde en overzichtelijke winkels

Na een succesvolle pilot met testwinkels in Nederland en Belgie, gaat HEMA bijna alle winkels in Nederland, Belgie en Luxemburg dit jaar inrichten volgens de internationale winkelformule.

Testwinkels succesvol

De winkelformule die HEMA enkele jaren geleden ontwikkelde voor de winkels buiten de Benelux slaan erg aan bij klanten in deze landen. De buitenlandse winkels zijn ingedeeld in ‘werelden’ en zijn daardoor overzichtelijker voor klanten. Ook de frisse uitstraling springt bij veel klanten in het oog.

In het afgelopen jaar heeft HEMA haar internationale winkelformule uitgebreid getest in Nederland en Belgie. De resultaten van de proef zijn zeer positief, waardoor HEMA heeft besloten om de winkelformule ook in de Benelux in 2017 verder uit te rollen. HEMA verwacht dat de effecten van de invoering van de internationale winkelformule in de loop van 2018 zal zijn terug te zien in de resultaten. Het invoeren van de internationale winkelformule is voor HEMA een belangrijk onderdeel van de revitalisering van de Benelux.

Start uitrol nieuw winkelconcept in mei

HEMA start dit voorjaar met het uitrollen van de internationale winkelformule in de kleine winkels. Dit betekent dat in circa 26 weken, 386 winkels (circa 15 winkels per week) het nieuwe concept zullen krijgen. De start van de introductie van het concept in deze winkels zal in mei zijn en zal tot en met oktober duren. Voor de grotere winkels wordt in de loop van dit jaar gestart met enkele testwinkels. Mochten deze ook succesvol blijken, dan start de introductie van de internationale winkelformule voor deze grote winkels in 2018.

HEMA worlds

De winkels van HEMA in het buitenland zijn anders dan in Belgie en Nederland. Ze zijn ingedeeld in belevingswerelden, zoals keuken, wonen, dames, kind en baby. Zo staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar, van sokken, lingerie, bijouterie tot mode. En zijn alle producten voor baby’s, van romper tot speelgoed bij elkaar te vinden. Klanten waarderen vooral de overzichtelijkheid en de frisse uitstraling van de winkels. De indeling in werelden en de dominante productpresentatie maakt in een keer duidelijk waar producten in de winkel te vinden zijn. Bovendien bieden de werelden klanten veel meer inspiratie. Daarnaast zijn de winkels veel ruimer opgezet en prettiger om in te winkelen.

Tjeerd Jegen, CEO HEMA: “Onze winkels zijn in het buitenland erg populair, ook onder Nederlandse klanten die op reis zijn. Natuurlijk zijn onze winkels in Nederland en België ook geliefd bij onze klanten, maar we merken wel een duidelijk verschil. Doordat we onze internationale winkels op een slimme en frisse manier hebben ingedeeld, kunnen onze klanten onze producten veel makkelijker vinden. In Nederland moeten klanten nog te vaak zoeken naar producten en zijn we minder goed in staat om onze klanten in de winkel te inspireren. Daarom gaan we de internationale winkelformule ook in de Benelux uitrollen om het winkelen voor onze klanten nog makkelijker en inspirerender te maken.”

Over HEMA

Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. Er zijn ruim 700 HEMA winkels in 7 landen met circa 17.000 medewerkers in de winkels, de bakkerijen, het distributiecentrum en het support office die samen zorg dragen voor de verkoop van circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.