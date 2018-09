(tekst: persbericht)

Twee klassen volgen een maatopleiding Ondernemerschap en Retail Management

Vandaag was de officiële kick-off van de samenwerking van HEMA en NHL Stenden Hogeschool. 2 Enthousiaste klassen vol HEMA medewerkers starten aan de opleiding om zo hun volgende stap in hun carrière binnen HEMA te zetten. HEMA wil met deze samenwerking medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling en hun groeimogelijkheden binnen de retailer.

Tico Schneider, country director Nederland HEMA: “We hebben zoveel talenten binnen HEMA. Die willen we laten groeien binnen het bedrijf. Naast onze beroepsopleidingen op MBO-niveau hebben we daar nu ook een HBO-opleiding toegevoegd aan ons opleidingsaanbod. Met NHL Stenden Hogeschool als zeer ervaren en betrouwbare partner.”

Harjan Jalvingh, directeur academie Commerce & International Business: ‘’Retail is detail en de mens kan daarin het verschil maken. De opleidingen binnen Ondernemerschap & Retail Management van NHL Stenden Hogeschool zien er naar uit om samen met de HEMA te werken aan het verhogen van de kennis en vaardigheden van het winkelmanagement. Retail maakt een forse ontwikkeling door. Als innovatieve hogeschool monitoren we deze ontwikkeling en trends. Door een goede samenwerking tussen onze onderzoeks- en opleidingsprogramma’s en een landelijk gerenomeerde retailketen als de HEMA zijn we in staat een bijdrage te leveren aan die ontwikkeling en kunnen we daarmee uiteindelijk ook de consument bedienen. Naar mijn mening zal dit leiden tot een hogere tevredenheid van zowel de medewerkers als van de consumenten van de HEMA.’’

HEMA en NHL Stenden Hogeschool zijn een samenwerking aangegaan voor de duale Associate Degree opleiding Ondernemerschap en Retail Management. Na het afronden van de HBO Associate Degree hebben medewerkers alle kennis en vaardigheden in huis, om als leidinggevende binnen HEMA het verschil te maken. Medewerkers brengen de theorie in de praktijk waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat. Zo worden er gastcolleges gegeven door HEMA-medewerkers en zitten HEMA-medewerkers met elkaar in een klas. Deze op maat opleiding is bedoeld voor kaderleden binnen HEMA-filialen. De opleiding duurt 2 jaar.

Over HEMA

Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. Er zijn ruim 700 HEMA winkels in 7 landen met circa 17.000 medewerkers in de winkels, de bakkerijen, het distributiecentrum en het support office die samen zorg dragen voor de verkoop van circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.