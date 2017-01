De helft van de leden van de Vereniging Schippers Leeuwarden is voorstander van het bevaarbaar maken van het Nieuwe Kanaal (Emmakaden). De andere helft is tegen. Die inschatting maakt Anton Wachter, secretaris van de vereniging. De vraag is actueel nu de gemeente Leeuwarden plannen maakt om de Prins Hendrikbrug beweegbaar te maken. Dit zou de eerste stap zijn naar een toeristische vaarroute door de binnenstad. Het betreft dan de vaarroute die loopt van het Van Harinxmakanaal (Froskepôlle) naar de Dokkumer Ee.

De Leeuwarder politieke partijen zijn verdeeld over dit plan dat geraamd is op negen miljoen euro plus. Vooral de nog niet in kaart gebrachte plus en het verkeer op de wal zorgen voor zorgelijke gezichten. De fracties van CDA en VVD zijn in ieder geval tegen het plan. Ook Wachter ziet de uitvoering van de plannen nog niet één-twee-drie gerealiseerd. ‘We hebben het wel over zeven bruggen die de boten moeten passeren en die bediend moeten worden. Het gaat om 10.000 jachtjes per jaar.’ Wachter is overigens wel gecharmeerd van de route die beweging in het traject brengt, al is al te veel beweging ook weer niet wat men wenst.

Wat Wachter en zijn verenigingsleden heeft verbaasd is de absolute non-communicatie met de gemeente. ‘Er wordt met iedereen gesproken behalve met de eigenaren van de boten of met onze vereniging. Wel een beetje raar. De vaarroute is binnen onze vereniging diverse malen aan de orde geweest.’

Ook de pelletkachels aan boord van vele schepen is een terugkerend onderwerp tijdens de vergaderingen van de vereniging. In de laatste nieuwsbrief worden de forse subsidieregels uit de doeken gedaan. De regeling lijkt haaks te staan op de actie die milieuwethouder Isabelle Diks (PAL/GroenLinks) onlangs voerde. Zij probeerde landelijke steun te krijgen om de vervuilende kachels aan banden te leggen. Vooralsnog verstrekt de overheid soms tot 100 procent subsidie voor de aanschaf van een kachel. De nieuwsbrief: ‘Het verbranden van de pellets (koolstof) levert uiteraard wel CO2 op, maar omdat de koolstof recent door de bomen uit de lucht is gehaald (circulair) wordt dit toch als “groene” energie gezien.’ Een gesprekspunt voor de nieuwjaarsborrel die eind deze maand staat gepland.

De vereniging telt 110 leden. In Leeuwarden liggen ongeveer 220 schepen aan de wal, waarvan 50 arken. De vereniging is vooral bedoeld voor schippers met varende schepen. Er is sinds kort geen wachtlijst meer voor nieuwe ligplaatsen.