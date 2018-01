Ook een koningin moet wel eens poepen

20 januari 2018 / klaaskasma

Misschien kunnen we Maxima nog naar de wc zien gaan, zei ik tegen Udo, de barman van het Oranje Bierhuis. Koninginnen poepen alleen thuis, in het paleis, zei Udo. Op een gouden bril en die vegen hun billen af met fluwelen toiletpapier.

Het kan toch zijn dat ze hoge nood heeft, zei ik, met vrouwen weet je het nooit. Als die moeten, dan kunnen ze het meestal niet langer dan een minuut ophouden; mijn vrouw tenminste niet. Maar dat is geen koningin, zei Udo. Onderschat mijn vrouw niet, maatje, antwoordde ik.

We keken met zijn tweeën door de ramen van het Bierhuis waar we in plaats van het uitzicht op het mooiste plein van de stad uitkeken op een foeilelijke gestreepte tent en een toiletwagen van Hessel. Culturele Hoofdstad, zuchtte ik, en het oudste stukje cultuur van de stad stoppen ze weg achter hekken, pisbakken en een rare tent. En van al die duizenden mensen die naar de opening komen kijken komt er niet eentje bij ons omdat wij verstopt zijn door hekken, pisbakken en plastic zeilen, zuchtte Udo.

Jullie moeten dat ook anders aanpakken, zei ik. Het is iedere keer gelazer als er iets cultureels in de stad gebeurt. En zeker nu met de Culturele Hoofdstad moet je wat regelen. Op het gemeentebestuur hoef je niet te rekenen. Crone heeft het beste voor met de stad maar zeker niet met de kleine ondernemers die soms wat dwars liggen. Die zijn lastig. En dit jaar wordt de stad geregeerd door niets ontziende subsidieslurpers en culturele pommeranten die zich zelf belangrijk vinden.

Vooral de subsidieslurpers hebben geen enkele consideratie met de kleine ondernemers die het hele jaar door de stad levendig houden van hun eigen geld. Je moet zorgen dat je dit volk in je café krijgt, vriendjes worden met de mensen die in de subsidiepotten graaien. En als je dat lukt wordt het Oranje Bierhuis nooit meer achter hekken, toiletwagens en plastic zeilen weggestopt.

De deur ging open en Jaap kwam binnen. Staat die pisbak hier al voor de opening van de Culturele Hoofdstad volgende week voor de deur, vroeg hij. Klaas zegt dat we maxima daar kunnen zien poepen, zei Udo. En hij hield mijn glas nog maar even onder de kraan.

Klaas Kasma, kok in Leeuwarden