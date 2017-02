Dieneke Zwiers begint te piepen

Vele petten van Zwiers trekken de aandacht

(Van een correspondent)

Kunstkade, gevestigd aan het Groot Schavernek, mooi in de buurt van De Neushoorn, het culturele paradepaardje van de stad, krijgt in 2017 een subsidie van de gemeente van € 922.346. Een mooi bedrag zou je zeggen, voor een instelling die van de grond kwam toen het kunstencentrum Parnas moest verdwijnen. Wethouder Diks (Pal/GroenLinks) wilde destijds zelf liever helemaal niets in de plaats van Parnas. Maar dat werd de PvdA-fractie, onder vuur liggend vanuit haar achterban, te gortig. Kunstkade werd afgedwongen, met als doel het verlies aan culturele functies enigszins te beperken.

Dieneke Zwiers werd directeur van Kunstkade. In de toelichting bij de begroting 2017 van Kunstkade schrijft de directeur, dat het allemaal begint te knijpen. “Wanneer we kijken naar de lange duur, dan moeten we helaas constateren dat op deze wijze doorgaan niet geheel toekomstbestendig is. De Culturele Hoofdstad en de legacy, zullen op termijn zorgen voor taakverzwaring. Kunstkade wil graag haar taak als netwerkorganisatie waarmaken, zowel kwantitatief als kwalitatief. We zijn op de goede weg en willen dit continueren. Daarom willen we graag samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden voor 2017 en verder.”

Dat lijkt op schoten voor de boeg. In de begroting 2017 is een tekort van € 20.000, schrijft Zwiers. De personeelskosten stijgen en er is geen indexering. Daardoor is er vanaf 2013-2016 ruim € 40.000 minder te besteden. En het werk neemt toe, met name voert zij de Culturele Hoofdstad daarbij op. Een pijnpunt is ook nog dat de bijdrage voor huisvesting vanaf 2016 met € 20.000 is verminderd. “De gemeente heeft deze post als geoormerkt betiteld, maar zo stond het niet in de eerdere beschikkingen.”

Ingewijden zeggen dat Zwiers dit van te voren had kunnen zien aankomen. Toch stapte zij in deze functie, wetend hoe de bezuinigingen op cultuur in Leeuwarden zouden uitpakken. Protest-acties in Leeuwarden werden goeddeels genegeerd. Zwiers moet hiervan hebben geweten, maar nam toch de bezuinigde boedel over.

Vele functies.

Opvallend in de subsidie-aanvraag is de opsomming van functies die Kunstkade op zich heeft genomen, of toebedeeld gekregen. Zoals – de opsomming is niet volledig – het voorzitterschap van DOLCI (Directeurenoverleg Leeuwarder Culturele Instellingen), voorzitterschap Strategische Marketing Leeuwarden (strategische partners op het gebied van marketing, i.s.m. gemeente Leeuwarden), bestuurslid Binnenstad Management/lid LOF binnenstad en van daaruit lid LOF bovenstedelijk, coördinator Praktisch Promotie Platform, deelnemer werkgroep Armoedebeleid o.l.v wetbouder Van der Molen, voorzitter platform PO en VO i.v.m. Culturele Hoofdstad 2018 en producer twee projecten uit het bidbook en deelnemer overleg PO/VO /Welzijn van Culturele Hoofdstad.

Sommigen stellen de vraag: is dit niet wat te veel van het goede.

Oorspronkelijk leek de hoofdtaak van Kunstkade het brengen van cultuur naar de wijken en de scholen in de wijken. Kunstkade lijkt nu in toenemende mate een spin in het web – overigens een heel onoverzichtelijk web – van de marketing en stadspromotie.

Opmerkelijk is daarbij de centrale functie in het LOF, via het Binnenstadsmanagement. Het LOF werd sponsor voor ca. € 1 miljoen van de CH 2018. De manier waarop dat gestalte kreeg, was en is nog redelijk geheimzinnig. Kunstkade blijkt tegelijk in diverse organisaties of overlegplatforms te zitten, soms als voorzitter, die zich bezighouden met de CH 2018. En Kunstkade is producer van twee projecten uit het bidbook van de CH 2018. Kunstkade draagt nogal wat petten tegelijk, die beter gescheiden hadden kunnen blijven. Zo is uit informatie op te maken, dat de twee CH-projecten, waarvan Kunstkade producer is, financieel nog onvoldoende gedekt zijn, of kortgeleden nog waren. De € 1 miljoen van het LOF zouden direct of indirect hiervoor benut kunnen zijn. De vraag is gewettigd of een combinatie van functies, zoals hier aanwezig, niet moet worden vermeden.

Helaas is in de subsidie-aanvraag van Kunstkade aan de gemeente geen informatie te vinden over de financiering van genoemde producties. Dat werkt de transparantie niet in de hand.

Opmerkelijk is ook dat de rol van de organisatie van de CH 2018 (het volk in de Blokhuispoort, toch ook in omvang niet mis) in dit geheel (netwerk en concrete projecten) nergens aan de orde komt.