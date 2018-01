Hoe lang blijven benzine en diesel ontvlambaar genoeg om een motor aan de praat te krijgen en te houden? In principe is vloeibare brandstof zeer duurzaam, als het goed afgesloten en luchtdicht wordt afgesloten. De Duitse autoclub ADAC heeft ooit als test een goed afgesloten, metalen jerrycan met benzine bewaard voor een periode van 25 jaar. De brandstof bleek nog prima bruikbaar.

In voertuigtanks zijn de bewaarcondities echter heel anders. Een tank is niet hermetisch afgesloten, waardoor het ontvlambare brandstofmengsel kan ademen. Vanwege de invloed van zuurstof zullen benzine en diesel steeds meer aan kwaliteit inboeten. Het octaangetal neemt onder meer af en op termijn kan de brandstof het vermogen om te ontvlammen kwijtraken.

Speculeren met brandstof

Brandstof opslaan wanneer de prijs relatief laag is, als voorraad voor duurdere tijden, valt niet aan te bevelen. Sowieso al niet vanwege het veiligheidsrisico. Maar eveneens omdat het niet eenvoudig is om grote hoeveelheden brandstof volledig luchtdicht te bewaren. Indien u toch graag bespaart op het tanken is het beter om online te zoeken naar de goedkoopste tankstations in uw regio of een ANWB tankpas aan te schaffen. Een tankpas biedt ruime mogelijkheden om uw brandstofuitgaven te optimaliseren, zonder dat u een aantal vaten met Euro95, Super of diesel in de schuur hebt staan.

Hoe de energie-inhoud van brandstof afneemt

Hoe lang het duurt voordat de kwaliteit van brandstof meetbaar verslechterd, is niet exact voorspelbaar. Het hangt af van de samenstelling van de benzine of diesel en de mate van contact met zuurstof. Hedendaagse brandstof bevat bovendien tal van additieven, waaronder een bepaalde hoeveelheid biocomponenten. Biocomponenten breken veel sneller af dan fossiele componenten. Dit is goed voor het milieu wanneer u de auto gebruikt, maar slecht voor de houdbaarheid van het product wanneer de auto voor een lange periode stil staat. Bij contact met zuurstof kunnen de biocomponenten binnen een aantal weken al uit de brandstof verdwenen zijn. De fossiele karakteristieken zullen langer behouden blijven. In de tank van uw auto zullen zowel diesel als benzine hun ontvlambaarheid minimaal enkele jaren behouden.