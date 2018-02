(Tekst: Persbericht)

Hayo Apotheker is per 28 maart 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Apotheker was van 2011 tot 2018 burgemeester van Súdwest-Fryslân en is sinds 1 januari 2018 waarnemend burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke. Apotheker volgt als voorzitter van de raad van toezicht Kees Storm op, die de functie vier jaar vervulde. Kees Storm blijft lid van de raad van toezicht.

“Ik vind het een eer me als RvT–voorzitter in te zetten voor deze top musea, die van grote betekenis zijn voor het culturele landschap in ons land. Dat moeten we versterken en uitbouwen”, aldus Hayo Apotheker. Directeur-bestuurder Kris Callens geeft aan verheugd te zijn met de nieuwe voorzitter: “Ik ben erg blij dat we een nieuwe voorzitter hebben die Friesland zo in de vingers heeft. Ik kijk uit naar de vruchtbare samenwerking. We gaan samen zorgen voor een goede basisfinanciering van beide musea en voor uitdagende toekomstplannen.”

Hayo Apotheker

Na zijn studie sociologie en planologie ging Hayo Apotheker aan de slag als adviseur bij de VNG in Den Haag en werd daarna burgemeester van o.a. Veendam. Vanaf 1993 tot 1998 was hij burgemeester van de gemeente Leeuwarden. In de periode 1998-1999 was hij minister van Landbouw in het tweede kabinet-Kok. Daarna was Apotheker burgemeester van Steenwijk, Steenwijkerland, Sneek en Súdwest-Fryslân. Per 1 januari 2018 is hij waarnemend burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke.

Fries Museum

Het Fries Museum opende in 2013 zijn nieuwe museumgebouw in het centrum van Leeuwarden. De rijke collectie, van archeologische schatten en zilver uit de Gouden Eeuw tot hedendaagse kunst, vertelt verhalen over Friesland in de wereld. De collectie is sinds 2016 ondergebracht in het nieuwe en duurzame Kolleksjesintrum Fryslân. Het Fries Museum organiseert talloze activiteiten en uiteenlopende tentoonstellingen. Sinds de heropening won het museum de BankGiro Loterij Museumprijs 2015 en de Turing Toekenning 2015, en was het genomineerd voor verschillende internationale prijzen. Onlangs werd bekend dat Alma-Tadema, klassieke verleiding een plaats heeft bemachtigd in de finale van de 2017 Global Fine Art Awards (GFAA).

Keramiekmuseum Princessehof

Het honderdjarige Keramiekmuseum Princessehof heropende in december 2017 met de nieuwe vaste presentatie Van Oost en West, een nieuwe entree, winkel, theesalon en paleistuin. De Internationaal vermaarde collectie bestaat uit de grootste verzameling Chinees porselein in Nederland en prachtige art nouveau en art deco tot hedendaagse kunst en design. Het museum presenteert daarnaast spraakmakende tentoonstellingen. Het nationale keramiekmuseum is gevestigd in het historische hart van Leeuwarden, in het 18de-eeuwse stadspaleis van Maria-Louise van Hessen-Kassel, de voorouder van de Nederlandse koning. Het is tevens het geboortehuis van de beroemde graficus M.C Escher.

Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018

Met Alma-Tadema: klassieke verleiding, Mata Hari: de mythe en het meisje en Escher op reis maakt het Fries Museum onderdeel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Vanaf 26 januari 2018 presenteert het museum daarnaast Phantom Limb: Art Beyond Escher, geïnspireerd op de principes achter het werk van Escher. In deze tentoonstelling presenteren tien hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland een alternatieve werkelijkheid. Het Fries Museum sluit 2018 af met een tentoonstelling over Rembrandt en zijn Saskia, dochter van de burgemeester van Leeuwarden, te zien vanaf 24 november.

Het Princesssehof presenteert tijdens Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad van Europa 2018 In Motion – Ceramic Reflections in Contemporary Art en Made in Holland: 400 jaar wereldmerk. Welke rol speelt Nederland al gedurende 400 jaar in de ontwikkeling en verspreiding van keramische technieken, stijlen en producten? De internationale tentoonstelling Made in Holland neemt de bezoeker mee naar de oorsprong van Nederlandse exportproducten in keramiek, van Delfts blauw over art nouveau tot Dutch Design.