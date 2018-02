(Van een correspondent)

Het nieuwe Leeuwarder college ligt nog niet erg op stoom.

Als illustratie kunnen dienen de schriftelijke vragen van raadslid Bevers van de VVD-fractie, die op 11 december 2017 werden gesteld. Schriftelijke vragen behoren binnen 30 dagen te worden beantwoord.

De vragen hadden betrekking op uitlatingen van de voorzitter van het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF), die in het Friesch Dagblad aanmerkelijke onvrede ventileerde. Het LOF is hoofdsponsor van LF 2018. In het bericht werd aangegeven dat volgens de voorzitter de ondernemers geen gehoor vinden waar het gaat om plannen en initiatieven voor de periode na 2018.

De VVD opperde onder meer dat de ambities en planning van evenementen voor het jaar 2019 – 2020 uiterlijk in dit voorjaar bekend moeten zijn en wil graag weten wanneer de gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de ambities op korte (2019-2020) en middellange termijn (2012 en verder) en de bijbehorende financiële gevolgen.

Liwwadders vroeg aan de gemeente waarom deze vragen nog niet zijn beantwoord. De termijn is immers al ruim is overschreden. De gemeente liet weten: “De reden van het later vaststellen is dat de inhoud van het collegeprogramma hier van belang is en dat is later verschenen.”

Een merkwaardig antwoord. In de eerste plaats vraagt de VVD met name naar een planning van activiteiten. Dat moet toch altijd mogelijk zijn. Zeker als de “oude” wethouder van financiën en van cultuur dezelfde persoon is als degene die in het nieuwe college de dienst uitmaakt. In de tweede plaats dateert het nieuwe collegeprogramma van medio januari 2018. Dat is alweer diverse weken geleden en de termijn is ook als we zo rekenen alweer verstreken.

Waarschijnlijk ligt het niet zo zeer aan het later verschijnen van het programma, maar meer aan de inhoud van het collegeprogramma zelf. De LC was van mening dat “de coalitie hete hangijzers vermijdt”, “ het programma “vlak en voorspelbaar“ is en “juist wat er niet staat, nieuwsgierig maakt”.

Vooral dat laatste: raadslid Bevers is te nieuwsgierig. Wethouder Feitsma laat hem met liefde op antwoord wachten.