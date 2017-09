Hoera! Leeuwarden heeft een nieuwe manager evenementen. Zijn naam is Harrie Siegersma. Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur.

Of Siegersma thuis is in het organiseren van grote en kleine publieksevenementen is niet duidelijk. Waarschijnlijk doet dat minder ter zake dan het feit dat er voor de (binnenkort) voormalige ambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel een plekje gevonden moest worden. Een openbare vacature over de functie in Leeuwarden hebben wij namelijk niet gezien (net als met veel andere vacatures). In Leeuwarderadeel was Siegersma gemeentesecretaris, ook een soort evenementen manager dus.

Evenementen en Leeuwarden: je kunt er wel een boek over schrijven. Wij heten Harrie Siegersma van harte welkom in deze wonderlijke wereld en wensen hem veel succes.