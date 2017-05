(Tekst: persbericht)

Tijdens een online veiling bij veilingsite Catawiki zijn afgelopen week enkele haartjes van de 4 Beatles leden voor bijna 10.000 euro geveild. Er was belangstelling vanuit de hele wereld voor de haren die uiteindelijk 4 keer meer opbrachten dan verwacht.

Volgens Denny Hoekstra, Beatles expert bij Catawiki, gaat het om bijzondere Beatles memorabilia. “De haren in de veiling zijn op 12 december 1964 afgeknipt tijdens de Beatles film, ‘A Hard Day’s Night’. Na de knipbeurt zijn ze direct verzameld door een slimme visagist die ze later heeft verkocht aan fans’’. Volgens Catawiki is er tegenwoordig een levendige handel in haren van beroemde mensen. ‘’Over het algemeen worden de haren van celebrities in de loop van de tijd eigenlijk alleen maar meer waard, waardoor haren worden gezien als goede investering’’.

Hoogste bod voor haren Paul McCartney

Tijdens de veiling werden de haren als 4 afzonderlijke kavels aangeboden en daardoor ontstond er bij elk kavel een heuse biedstrijd. ‘’De haren van Paul McCartney waren bij de bieders het meest gewild. Deze werden uiteindelijk door een Franse bieder gekocht voor ruim 2.700 euro. De haren van George Harrison en Ringo Starr brachten elk 2.600 euro op en werden gekocht door een bieder uit Frankrijk. Opvallend was dat de haren van John Lennon slechts 1.200 euro opbrachten’’.

Duurste haar ter wereld

Het duurste haartje ter wereld is waarschijnlijk die van keizer Napoleon. Vorig jaar werd een minuscuul klein haartje (4 mm) van Napoleon bij Catawiki geveild voor 2.400 euro. Afgemeten in lengte is dit waarschijnlijk het duurste haartje ter wereld.