(Tekst: Fries Museum)

Vanaf 27 januari zijn dertien nieuwe werken van Hans Wilschut (1966) te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. In opdracht van het museum maakte de landschapsfotograaf foto’s van de Friese elf steden en Drachten en Heerenveen. Wilschut liet zich hierbij inspireren door oude schetsen, prenten en tekeningen uit de collectie van het Fries Museum. Deze zijn samen met de foto’s te zien in De Elf Steden.

In de 17de en vooral in de 18de eeuw liepen tekenaars door Friesland om het aanzicht van steden, dorpen, straten en belangrijke gebouwen op papier te zetten. Tot de komst van de fotografie werd het stedelijk landschap op deze manier vastgelegd. Deze schetsen, prenten en tekeningen geven een beeld van hoe de steden in de loop der tijd groeiden.

Met de opdracht van het Fries Museum aan fotograaf Hans Wilschut om de steden van Friesland te portretteren, wordt deze traditie in ere hersteld. Wilschut toont een hedendaagse blik op de dertien Friese steden van nu. En hij biedt een bijzonder perspectief. Letterlijk, omdat hij veel vanuit de hoogte fotografeert. Figuurlijk, omdat hij vanuit dat standpunt vooral let op plekken van transformatie. Naast de traditionele elf steden, portretteert hij ook Drachten en Heerenveen, plaatsen die eigenlijk geen dorp meer genoemd kunnen worden.

Stedelijk gebied

Hans Wilschut fotografeert urbane stillevens, hij reist als een onderzoeker door het landschap en legt dit vanuit een onverwachte hoek vast. De fotograaf heeft verschillende solotentoonstellingen in het binnen- en buitenland gehad, waaronder in het Fried Contemporary in Pretoria, Constant Capital Gallery in Lagos, museum Boijmans van Beuningen en Historisch museum in Rotterdam.