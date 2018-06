(tekst: Klaas Kasma)

Hallelujah, het Urker mannenkoor gaat zingen in Poppodium De Neushoorn! Overigens, het koor heet Halleluja, het is niet zo dat ik halleluja roep omdat ik er zo enthousiast over ben. Helemaal niet eigenlijk. Wat doet een mannenkoor dat louter psalmen en gezangen zingt in een poppodium. Maar dat leggen de mensen van de Neushoorn even uit in het persbericht: het is niet elke dag dat je een mannenkoor in een poppodium ziet staan en daarom komen ze juist. Duidelijk toch? Het is zoiets als: als gemeente gaan we bijna failliet en daarom plakken we bladgoud op de hekken bij het stadhuis.

Ik heb de Urker zangers overigens wel even op youtube opgezocht. Er zijn in mijn omgeving namelijk nogal wat vage kennissen die van koren en samenzang houden en er zelf ook in zingen. Stel je voor dat ze vragen of ik er mee heen wil, dan weet ik graag wat ik kan verwachten. Het viel mee. Eigenlijk was het precies wat ik verwachtte. Na eindeloos gefröbel van een man die een kerkorgel mishandelde zetten meer dan 60 mannen met serieuze koppen een lied in. De geluidsinstallatie stond nogal hard zodat mijn vrouw geschrokken de kamer inkwam stuiven en mijn jongste dochter begon te huilen. De laatst vond het zulke zielige muziek en daardoor kwamen haar tranen vanzelf, zei ze. Mijn vrouw heeft een moeilijke jeugd gehad en houdt daarom niet van koormuziek. Daar krijgt ze nachtmerries van en gaat ze wild om haar heen slaan.

Lid van een zangkoor zijn tast denk ik wel je geheugen aan. Popkoren, binnenstadkoren, Schotse liedjeskoren, Shanty koren, allemaal staan ze terwijl ze zingen met een opengeslagen boek in de handen en ook deze Urker Sängerknaben keken niet gezellig het publiek in maar stonden moeilijk in het grote boek te turen. Waarschijnlijk stond daar de tekst in, maar dat leek me redelijk overbodig, aangezien er toch geen woord van te verstaan was.

Ze komen zingen in ons mooie poppodium, zei ik tegen mijn vrouw die de geluidsinstallatie het zwijgen had opgelegd. Je wou er toch niet heen hoop ik, zei ze. Ik heb er over gedacht, antwoordde ik, maar ze hebben ook het lied ‘Jezus roept zondaars’ op het programma. Dat wordt me te link.