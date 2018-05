(van onze correspondent)

De Maltese minister van Justitie en Cultuur Owen Bonnici, die eind april toezegde om naar Leeuwarden te komen, stelt dat de situatie op Malta veilig is voor klokkenluidster en journaliste Maria Efimova.

Griekenland verleende haar twee maanden geleden asiel. Ze werd op Malta bedreigd vanwege haar werk, waarin ze onder meer de fraude- en witwaspraktijken van de Maltese particuliere bank Pilatus blootlegde.

De stad Leeuwarden wacht nog steeds op het vorige maand door cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes aangekondigde bezoek van Bonnici. De stad verbrak eind april de officiële banden met Malta-Valletta.

Over dat besluit sprak de Maltese minister tegenover The Malta Independent zijn teleurstelling uit. Bonnici nam vervolgens contact op met de Friese bestuurders en politici. Hij bood aan om ter plekke, in Leeuwarden “de misverstanden tussen de twee steden op te helderen.”

Wellicht dat de Maltese minister bij zijn bezoek aan Fryslân, tenminste als hij daadwerkelijk komt, tegelijk duidelijk maken waarom een klokkenluider als Maria Efimova – ze was een van de belangrijkste bronnen van de vorig jaar op Malta vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia – naar Griekenland moet vluchten, omdat ze haar leven op Malta niet veilig is.

Maria Efimova zei gisteren tegenover The Shift News dat “Bonnici fout is als hij zegt dat Malta voor haar een veilige plek is.”

Het Vlaamse parlementslid Guy Verhofstadt sprak deze week in het Europees Parlement dat “we de waarheid onder ogen moeten zien: Victor Orban’s Hongarije, Jaroslaw Kaczinksy’s Poland and het corrupte politieke systeem in Malta zijn niet Europees, niet in de politieke zin van het woord en in de zin van een vrije democratie.’