(Tekst: De Grouster)

Grou 8 september – Scouts voor filmlocaties hebben Grou ontdekt. Onlangs bleek dat Warner Bros. en DC Entertainment (DC Comics) een nieuwe film maken waarvan de opnames in Grou en omgeving zijn. Deze starten medio september. Enkele Hollywood-sterren zijn al gesignaleerd rond de Grouster wateren.

Superheldinnenfilm

Het zou gaan om Anne Hathaway (o.a. Catwoman in The Dark Knight Rises) en Jennifer Lawrence (The Hunger Games). Gezien deze cast en de betrokken filmmaatschappijen, die films als Batman v Superman (2016) en Wonder Woman (2017) hebben uitgebracht, zou het om een superheldinnenfilm gaan. Dit brengt ook veel ‘filmtoeristen’ naar Grou, want fans willen de opnamelocaties van hun favoriete films graag bezoeken.

Figurantenrollen

Overigens is de inschrijving voor figurantenrollen voor deze productie, komende zondagavond om 22:00 uur op het Halbertsma’s Plein.