SOLIDARITEIT MEI SIMONE OFSTRAFT BY DE OMROP

MAR DE RJOCHTER TIKKET DIREKSJE OP ‘E FINGERS

(Dat Gurbe Douwstra Omrop Fryslân ferlit wie juster breaking news fansels. Mar litte wy Lucy Kromhout net ferjitte. Sy ferlear har baan, mar wûn jijjuster glânsryk in koart geding tsjin de Omrop. Hjirûnder in ympresje).

Omrop Fryslânbazen as Jan Koster, Klaas Geert Bakker en Marcell Mijwaart stelle solidariteit tusken kollega’s by de Omrop net op priis, bleek tidens it koart geding. Lucy Kromhout, û.m. meiwurker fan it programma ”Op en út”, kaam op foar har kollega Simone Scheffer. Dat kwetste de mannen mei de grutte ego’s.

Foarich jier wûn Simone Scheffer noch in NL Award mei in sery reportaazjes oer in Syryske femylje. Haadredakteur Klaas Geert Bakker wie doe och sa grutsk: “Ik ben ontzettend blij met de drie NL-Awards die we hebben gewonnen. Maar alle eer gaat natuurlijk naar de makers. Het geeft aan dat wij met de Omrop op de goede weg zijn en meegaan met de tijd.”

Mar Simone is in fakfrou mei in miening. Dat past net yn it reade kaarterezjym by de de Omrop. Dêrom woene de bazen dat Simone in skoft nei RTV Drenthe gean soe. Detasjearing, seine se. Mar Lucy Kromhout neamde it “deportaasje.” In net al te sachtsinnch wurd fansels, mar se wie hellich en solidêr mei in kollega en dan kies je je wurden wolris wat minder soarchfâldich. In ferstannige baas feart dan even mei – dat kin je leare, op kursussen – en komt der letter ris op werom. Mar de hearen swaaiden al wer mei in reade kaart. Lucy mocht nei hûs.

