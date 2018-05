(tekst: persbericht)

Grootste kunstmanifestatie van Nederland trapt muzikaal af in culturele hoofdstad Leeuwarden

Iktoon gaat van start met interactieve muziekexperience van Raw Resonance en een ode aan kunst

Deelnemers van Raw Resonance in actie

Leeuwarden, 25 mei 2018 – Op 2 juni barst iktoon los met een muzikale start in de culturele hoofdstad van Europa. Tijdens deze grootste kunstmanifestatie van Nederland kunnen creatievelingen uit alle windstreken heel juni laten zien wat ze in huis hebben. De feestelijke start van de iktoon-maand wordt georganiseerd in samenwerking met Never Ending Orchestra. Om 13:00 uur neemt Raw Resonance iedereen op het Mata Hariplein mee in een interactieve muziekbelevenis met hun opzwepende beats. Daarna kunnen alle koren, nachtegalen en douche-artiesten die mee willen doen een ode aan de kunst brengen, door het speciaal geschreven iktoon-lied te zingen.

De muzikale middag markeert het begin van iktoon; de maand waarop heel Nederland verandert in een groot podium voor alle 6,4 miljoen kunstenaars die ons land rijk is. Heel juni krijgen creatievelingen de kans om hun eigen kunsten te tonen, van dansvoorstelling tot expositie en van didgeridooworkshop tot comedyshow. Met maar liefst 78.000 deelnemende kunstenaars en 185.000 bezoekers1, is iktoon de grootste kunstmanifestatie van Nederland. Alle voorstellingen, optredens en evenementen zijn terug te vinden op www.iktoon.nl.

Doe mee!

Ben jij muzikant je in je vrije tijd, een hobbymatige zangeres of beoefen je een andere kunstvorm en wil je een ode aan de kunst brengen? Kom dan langs en zing mee! Na de interactieve aftrap van Raw Resonance zingen we met elkaar het speciaal geschreven iktoon-lied. De perfecte opwarmer voor de iktoon-maand! Tekst en muziek om je thuis voor te bereiden vind je hier. Roep je vrienden, zangkoor, of voetbalteam bij elkaar en luidt de iktoon-maand feestelijk met ons in! Opgeven kan via info@iktoon.nl. Smaakt het optreden naar meer? Geen probleem! Geef je ook op voor het Never Ending Orchestra, waarbij je op verschillende open podia door de stad kunt optreden. Doe mee en laat je zien!

EINDE BERICHT

Over iktoon

Op meer dan duizend locaties in circa 200 gemeenten, verspreid door heel Nederland worden voorstellingen, workshops, exposities, shows, kunstmarkten, openbare repetities en open dagen georganiseerd. Iedereen die iets met kunst doet, kan zich aansluiten via de website www.iktoon.nl. Alles kan en mag. Van wedstrijd, uitvoering, workshop, concert of lezing tot tentoonstelling. Een speciale toonkit helpt deelnemers bij de promotie van een activiteit met beeldmateriaal, logo’s en persteksten. Bekijk het programma op https://iktoon.nl/agenda/

Over Never Ending Orchestra

Never Ending Orchestra (NEO) is een productie van Leeuwarden Fryslân 2018. Met een afwisselend muziekprogramma is zij het gezicht van de Friese muzykmienskip in 2018, de springplank van muzikaal talent, de drijvende kracht achter bijzondere podia en verrassende muziekproducties. Samen met partners Keunstwurk, CityProms, FrieslandPop, Neushoorn, SAKO en OMF maakt NEO zich sterk voor een blijvende, muzikale impuls op het gebied van talentontwikkeling, sociale cohesie en muziek in de zorg.

Vanaf eind mei presenteert NEO een afwisselend muziekprogramma dat bestaat uit een grote aaneenschakeling aan muzikale activiteiten, optredens en producties. Variërend van top-events zoals Cityproms, Grutsk, de opera Samson et Dalila, tot een reeks van kleine, intieme muziekfestivals en optredens door de gehele provincie.