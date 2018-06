(Tekst: Persbericht)

Amsterdam, 12 juni 2018 – Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft vandaag op de Scheveningse visafslag een bedrag opgeleverd van 78.000 euro. Groothandel Makro deed het hoogste bod en sleepte daarmee het vaatje in de wacht. Zoals elk jaar gaat de totale opbrengst van de veiling naar een goed doel. Dit jaar is dat Hulphond Nederland. Het is de derde keer dat Makro het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in handen krijgt.

Seizoensvis

“Alle Makro-vestigingen bevoorraden we dagelijks met minimaal 70 verschillende soorten verse vis. Dat is een kunst op zich. Vis moet je op het juiste moment in het seizoen kopen, dan heb je de beste kwaliteit. Het eerste haring vaatje kopen is dan ook de kroon op ons werk”, aldus Jan van de Werken, Category Manager Vis bij Makro Nederland.

Derde keer

Het is de derde keer dat Makro het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in de wacht sleept. Ook in 2010 en 2014 was Makro de hoogste bieder. “We zijn er trots op dat we dit vaatje voor de derde keer in de wacht slepen”, vertelt Van de Werken, “We leveren met de aankoop van dit vaatje onze bijdrage aan een concrete en tastbare bestemming, namelijk Hulphond Nederland. Het therapieprogramma van Hulphond Nederland is van grote waarde voor veel Nederlandse jongeren en hun omgeving. We hopen dat we veel jongeren een nieuwe start kunnen bieden.”

Makro serveert morgenochtend de eerste Hollandse Nieuwe persoonlijk aan Gerard Ekdom in zijn radioprogramma op NPO2. Jan van de Werken van Makro: “We verzorgen graag een lekker ontbijt voor hem en dus brengen we hem graag een maatje.”

Duurzame haring

De haring voldoet aan het keurmerk duurzame visserij. Makro stimuleert het ontwikkelen van programma’s voor duurzame visserij. Bovendien is Makro MSC-gecertificeerd (Marine Stewardship Council).