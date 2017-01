(tekst: persbericht van Goldmund, Wyldebeast en Wunderliebe)

Het Groningse Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe en Radio Radar presenteren 13 januari op Eurosonic Noorderslag 2017 HitWizard. HitWizard is een zelflerend computeralgoritme dat op basis van radio ‘airplay’ en unieke kenmerken van een track een voorspelling doet over de kans dat deze track in de Spotify Top 200 komt.

Wekelijks worden er in Nederland 15.000 verschillende tracks op de radio gedraaid. Op basis van historische data gaat HitWizard op zoek naar verbanden en correlaties die voor mensen lastig te ontdekken zijn maar voor een computer wel inzichtelijk en te modelleren zijn.

HitWizard maakt gebruik van een Kunstmatig Neuraal Netwerk. Een dergelijk netwerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een computer te trainen wanneer een plaatje een foto van een hond betreft en wanneer dit een kat is. Door de computer te leren op zoek te gaan naar bepaalde unieke kenmerken kan deze zelf een foto classificeren als hond of als kat. Dezelfde aanpak wordt gebruikt om op zoek te gaan naar kenmerken van data welke invloed hebben op de kans om een hit te worden. Door het algoritme te blijven voorzien van nieuwe data wordt de kwaliteit van de voorspellingen steeds beter.

“Van de 85.000 verschillende tracks die het laatste halfjaar op de radio in Nederland zijn gedraaid heeft HitWizard in bijna 60% van de gevallen wanneer het een track classificeert als hit het bij het juiste eind. Wanneer HitWizard een track classificeert als non-hit heeft zij het in 99,6% van de gevallen bij het juiste eind.” aldus Zakarias, lead developer van HitWizard.

“Op dit moment is HitWizard nog in beta maar in de nabije toekomst kan dit voor professionals in de muziekindustrie wellicht een waardevolle tool zijn om inzicht te krijgen in het succes van de marketingstrategie” aldus Ard Boer, Art Director bij Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe en oprichter van Radio Radar.