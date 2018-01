(tekst: Sint Anthony Gasthuis)

Zoals eerder bericht heeft het Sint Anthony Gasthuis er als bijdrage aan LF2018 voor gezorgd dat het carillon van het Leeuwarder stadhuis gedurende het feestjaar 2018 weer wekelijks bespeeld wordt. De stadsbeiaardier, die inmiddels in overleg met de gemeente Leeuwarden voor dit jaar is benoemd, is Vincent Hensen uit Groningen (zie http://vincenthensen.com/). Hij zal elke vrijdag de beiaard een uur bespelen, zoals ook vroeger tijdens de marktdagen gebeurde: van twaalf tot één uur zal de normale speeltijd zijn. De eerste vrijdagse bespeling is op 5 januari. Op 26 januari wordt de bespeling aangepast in verband met de openingsactie van LF2018, Sjong: zoveel mogelijk schoolkinderen zingen om twaalf uur in de klas ‘Seis oere thús’ (…).

Behalve op de vrijdagen zal het carillon ook op een aantal bijzondere dagen worden bespeeld, zoals op Koningsdag en Bevrijdingsdag. De eerste bijzondere dag waarop Hensen speelt zal woensdag 17 januari zijn: dat is de naamdag van de heilige Antonius, naar wie het Sint Anthony Gasthuis is genoemd. Deze naamdag wordt binnen het Sint Anthoon ieder jaar gevierd.

Van andere bijzondere gebeurtenissen rond de Leeuwarder beiaard zullen we u dit jaar op de hoogte houden. Ook is er een Facebook-pagina waarop een en ander te volgen zal zijn: https://www.facebook.com/carillonleeuwarden/ .

