(Tekst: Fryslân 1)

Een iconisch vaartuig verlaat de Groningse wateren en komt voorlopig in Harlingen terecht. Maar gelukkig voor de oosterburen is de nieuwe en trotse eigenaar geen Fries, maar een oud-Groninger. Anders waren de rapen gaar, want de Groningers zijn in mineur en hebben pijn in hun hart.

Door Wio Joustra

Een dolksteek in de rug. Zo voelde het volgens het Dagblad van het Noorden voor echte Groningers toen bleek dat de ‘Voorwaarts Voorwaarts’ in Friese handen terecht komt. De tweemaster is een koftjalk uit 1899 die door oud-commissaris der koningin in Friesland Hans Wiegel ooit tot ‘Zijwaarts Zijwaarts’ werd herdoopt. Maar daarover later meer.

