(tekst: Stephanie Geurtz – GroenLinks Harlingen)

Groen in de raad – Verandering

De GroenLinks campagneslogan “Verandering begint hier” lijkt hier in Harlingen op vruchtbare bodem gezaaid. Het klimaat verandert. En dan heb ik het niet alleen over het klimaat van de aarde, maar voor nu even over het klimaat in Harlingen. In de raadszaal, op straat, in de wandelgangen. Ik geniet van de kleine en grote momenten waarin zo duidelijk blijkt dat wij elkaar met nieuwsgierigheid en genegenheid ontmoeten. En waarin wij elkaar verrassen. Waar onverwachte wendingen plaatsvinden en openhartige woorden boekdelen spreken.

Gisteren was er een informatieve avond over de nieuwe omgevingswet en de Port of Harlingen. Directeur Paul Pot vertelde over het nieuwe bedrijf en de visie op de toekomst. Op een gegeven moment wordt er gesproken over een aantal hectares die opnieuw ingevuld kunnen worden. De vraag over welke hectares dan gesproken wordt, beantwoordt niet Paul Pot maar onze burgemeester Roel door bijna terloops te zeggen “Als de REC weg gaat, heb je daar ook weer een stukje vrij” Mijn hart maakt een sprongetje. Terwijl de presentatie alweer verder gaat kijk ik onze burgemeester aan en ben ik blij met deze opmerking en trots op hem.

Of afgelopen week in de raadsvergadering. Er werden 2 moties gewoon overgenomen. Zonder debat of discussie, gewoon omdat de wethouder en de burgemeester het ermee eens waren dat Harlingen er klaar voor is om open en transparant met de gegevens van de REC om te gaan (motie “informatieavond Trebol”, Wad’n partij en Groenlinks). De motie houdt in dat onderzocht wordt hoe we stappen kunnen maken richting circulair en duurzaam (motie ‘hardcup’ over het niet meer gebruiken van plastic bekers op evenementen van GroenLinks, Wad’n partij en PvdA).

En op straat. Van de week werd ik aangesproken door een mevrouw. Ze hield mij staande, gaf mij een hand en vroeg hoe het met mij gaat. Of ik al gewend ben aan de gang van zaken in de raad, of ik het naar mijn zin heb. En dat zij mij met veel plezier volgt. “Heerlijk – die frisse wind in politiek Harlingen” roept zij uit en gniffelt “Oeps, dat mag je hier natuurlijk niet meer zeggen sinds toen”. En wijst richting de REC. Wij praten nog even door over de kansen die er nu liggen, dat zij – samen met anderen – hoopt op meer aandacht voor het milieu en blij is met de ommezwaai die sommige partijen lijken te maken in deze.

De tuin van mijn buurvrouw verandert ook. Zij kwam er onlangs wonen. Een fijne plek, hier in Plan Zuid. Maar van haar tegeltuin wordt zij niet blij. Een beetje beduusd liet zij de rijen tegels zien. En daarmee was het startsein gegeven voor het GroenLinkse project “Groen in je wijk”. Een project van Antoinette Berkouwer waarbij zij samen met mensen erop uit gaat en Harlingen groener en bonter maakt.

Thuis veranderen er ook dingen. Mijn dochter gaat, na een avontuurlijk tussenjaar, over een paar weken het huis uit. Studeren in Groningen. Terwijl ik stukken lees, dossiers induik, mails beantwoord – zoekt zij de juiste kleur voor haar nieuwe kamer en bestelt haar studieboeken. Mijn zoon is geslaagd voor zijn examen en begint over een paar weken met zijn vervolgopleiding in Leeuwarden. Verandering.

Mijn gevoel verandert ook. Was ik in de eerste weken als raadslid af en toe een beetje flabbergasted en vroeg ik mij af waar ik aan begonnen ben… steeds meer voel ik mij als een vis in het water, daar in de mooie oude raadszaal aan tafel met allemaal mensen die zich inzetten voor een gelukkige samenleving.

Was het Machiavelli die zei: “De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt”? Die veranderingen die nu plaats vinden smaken naar meer. Ik kijk ernaar uit.

Groene groet,

Stephanie Geurtz

GroenLinks Harlingen