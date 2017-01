Uiteraard mijn gebruikelijke hardlooprondje in recreatiegebied de Groene Ster onderbroken voor een praatje met de herder van de bedreigde schaapskudde. Rare kwestie, voor de zoveelste keer bedenken ambtenaren van de gemeente Leeuwarden dingen vanachter hun bureau waar gebruikers van het gebied onmogelijk vrolijk van kunnen worden. Meer dan drieduizend mensen hebben een petitie ondertekend om Sam Westra voor het gebied te behouden, toch bestaat er een kans dat hij moet stoppen. Met nog een paar jaar te gaan tot zijn pensioen meende de gemeente toch een aanbesteding te moeten organiseren ook al bestaat daarvoor geen juridische noodzaak. De ambtenaren zullen Sam’s bieding ongetwijfeld correct langs de meetlat hebben gelegd, of die de juiste eenheden bevat waag ik te betwijfelen. Een gemeente koopt van alles in en organiseert daartoe aanbestedingen in voorkomende gevallen. Je wilt voor de inwoners het beste product voor de laagste prijs inkopen. Nu zullen veel leveranciers ook andere afnemers hebben dan de gemeente Leeuwarden. De ene keer mag leverancier X de potloden, pennen of wat dan ook leveren, de andere keer leverancier Y. De schaapsherder daarentegen heeft alleen de gemeente als afnemer, het besluit om hem op dezelfde wijze te behandelen als die andere leveranciers kan ik niet volgen: het principe gelijke gevallen gelijke behandeling lijkt mij niet van toepassing.

De gemeente Leeuwarden meet wel vaker met verschillende maten. Neem het nieuwe toiletgebouwtje in het gebied. Nodig omdat het enige andere toiletgebouwtje tijdens festivals niet te gebruiken is voor dagrecreanten. Het gebouwtje is eigendom van de gemeente, het beheer is uitbesteed aan Caparis. Of daar een aanbesteding voor is geweest weet ik niet, de geboden kwaliteit was in het begin ronduit slecht. Vorig jaar ben ik een aantal keren wezen kijken en praten. Het gebouwtje heeft een publieksfunctie en niet iedere medewerker van Caparis is in gelijke mate geschikt om die functie te vervullen. Caparis had een uitzendbureau in de arm genomen en die leverde vorig jaar een zeer capabele mevrouw. Dagrecreanten kunnen zich nauwelijks een betere wensen. Ondanks matige arbeidsvoorwaarden zoals een nulurencontract (een gemeente onwaardig), onduidelijke openstelling, slechte communicatiestructuren en wazige verantwoordelijkheden heeft zij er toch iets van gemaakt. Evaluatie na afloop werd niet nodig gevonden, wanneer deze mevrouw dit jaar niet beschikbaar is dan kunnen we gewoon bij nul beginnen: ambtenaren hebben geen idee waar ze naar op zoek moeten en zouden onmogelijk criteria kunnen opstellen voor een aanbesteding. Alleen door observeren kun je achterhalen welke kwaliteiten gewenst zijn. De kans dat ambtenaren bij de aanbesteding van de schaapskudde de goede criteria hebben gehanteerd lijkt mij niet groot. Die bedenk je niet vanachter een bureau op het stadskantoor.

Bij de aanleg van de drainage om delen van de Groene Ster festivalproof te krijgen is bij het gunnen van de klus evenmin naar de kwaliteit gekeken, hele stukken staan nu vrijwel permanent onder water. Ook ligweides waar drainage is aangelegd. De Groene Ster wordt mede door de festivals intensiever gebruikt dan ooit tevoren, desondanks zit er nog steeds geen enkele regie op. Recreanten ervaren de schaapskudde als een integraal onderdeel van het gebied en wat verdwijnt komt nooit meer terug. De gemeente Leeuwarden neemt de Groene Ster nog altijd niet serieus.