Daarna was het woord aan omwonenden en reguliere gebruikers van de Groene Ster en konden er vragen worden gesteld. Een samenvatting van de reacties:

er was algehele unanimiteit dat de huidige omvang van festivals (in tijd, ruimte, schade, bezoekersaantallen en overlast) onacceptabel is;

dat er geen enkele medestander is voor een herziening op het huidige bestemmingsplan en dat dus het houden van (meerdaagse) festivals als afwijkend gebruik op het huidige bestemmingsplan moet worden blijven beschouwd;

er grote onvrede is over het verloop van de afgelopen twee festivals, met name Psy-Fi;

dat er veel voorstanders zijn voor een vertrek van Psy-Fi uit de Groene Ster;

dat de beslaglegging van grote delen van de Groene Ster gedurende vrijwel de gehele zomervakantie, buitenproportioneel is;

dat er gezocht moet worden naar een betere balans tussen regulier recreatief gebruik en het houden van festivals (in termen van omvang en onderlinge spreiding);

men grote moeite heeft met muziekoverlast in de nachtelijke uren, waarbij Psy-Fi (wederom) de grootste veroorzaker is van overlast;

dat men zich nogal verwondert over het feit dat tegen een aantal overtredingen, waaronder het negeren van belangrijke ecologische voorwaarden in de vergunningen en/of gerechtelijke uitspraken, door de gemeente niet handhavend is opgetreden en dat hiermee een vertrouwensbreuk tussen burger en overheid in de hand wordt gewerkt;

dat men niet begrijpt dat na vier festivalseizoenen in de Groene Ster er nog steeds geen enkele vorm van routine is opgebouwd bij zowel de gemeente Leeuwarden als de festivalorganisatoren. Na zoveel jaren zou men juist toch mogen verwachten dat de vergunningverlening intussen soepel en procedureel juist verloopt (en niet als “onbehoorlijk bestuur”, zoals de rechter het gedrag van Leeuwarden typeerde) en tevens op een zodanige wijze dat omwonenden en reguliere recreanten het gevoel krijgen gehoord te worden bij het verlenen van vergunningen;

dat er een duidelijk gebrek aan vertrouwen is dat de gemeente het in de toekomst wél goed zou kunnen regelen, coördineren en uitvoeren.

Een illustratief voorbeeld hoe vertrouwen wordt beschaamd door de gemeente is de kampeerrestrictie die gold voor Psy-Fi. Deze schreef voor dat er niet in de bosschages mocht worden gekampeerd en dat hierop diende te worden gehandhaafd (door zowel gemeente als festivalorganisatie). Deze bepaling was opgenomen als ecologisch voorschrift in de omgevingsvergunning en nog eens bekrachtigd in een gerechtelijke uitspraak. Bij deze uitspraak heeft GSD nog proberen te bedingen de toegang tot bosschages ook fysiek te verhinderen d.m.v. hekken, zeil of afzetlint (zie rechtsoverweging 8 van de uitspraak). Dit omdat het gebied te groot is om overal toezicht te houden. De rechter is hierin niet meegegaan omdat hij de gemeente voldoende in staat achtte hierop toe te zien. Aanvullende maatregelen heeft de gemeente echter (zoals verwacht) niet getroffen. En jawel hoor, op de dag van de opening van de campings in het noord- en zuidgebied van de Groene Ster werd massaal het kampeerverbod in bosschages door festivalgangers genegeerd. Er werd niet gehandhaafd. De openbare orde zou anders in het geding komen, aldus luidde de verklaring van de gemeente. GSD had hiervoor al nadrukkelijk gewaarschuwd tijdens het kort geding tegen Psy-Fi 2018 (zie eerder genoemde rechtsoverweging). GSD heeft enkele dagen vóór aanvang van het festival het sectorhoofd Handhaving & Evenementen nog gewaarschuwd dat overtreding van het kampeerverbod gaande was. Het heeft allemaal niet mogen baten.

Dit is slechts een voorbeeld van hoe in het algemeen kaders, normen, voorwaarden, verplichtingen en andere afspraken, die op papier in vergunningen, beleid en gerechtelijke uitspraken zijn beschreven: óf in de praktijk niet uitvoerbaar blijken; óf niet worden gehandhaafd; óf domweg aan de laars worden gelapt door de festivals (vergunninghouder) – met veelal medeweten en/of instemming van de gemeente (vergunningverlener). Hierbij valt op dat op uitvoerend niveau gemeente en festivals nogal eens bij elkaar op schoot zitten. Dit gebrek aan onderlinge distantie – vooral van de zijde van de gemeente – doet afbreuk aan het vermogen kordaat en professioneel op te treden. Er wordt teveel geritseld onder elkaar.