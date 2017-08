GSD heeft spijt dat ze akkoord is gegaan met het verzoek van de rechter om in overleg te gaan met de gemeente Leeuwarden over festivals in de Groene Ster. De rechter deed dit verzoek tijdens de zitting in kort geding op 18 juli jongstleden tegen de gemeente Leeuwarden. Met dit verzoek hoopte hij de reeks van voortdurende rechtszaken te doorbreken die GSD al verscheidene keren heeft aangespannen (en gewonnen) tegen de gemeente Leeuwarden. GSD moest toezeggen dat zij geen voorlopige voorziening zou aanvragen over WttV 2017 en Psy-Fi 2017, en de gemeente werd verzocht GSD te betrekken in de besluitvorming omtrent festivals in de Groene Ster.

Er heeft inmiddels een viertal overlegsessies tussen Leeuwarden en GSD plaatsgevonden. Het eerste overleg ging vooral over het aftasten van elkaars invalshoeken. Het ging hierbij al direct mis voor wat betreft de opvatting over de reikwijdte van het overleg. Dat overleg zou volgens Leeuwarden namelijk alleen mogen gaan over festivals in 2018 en daarna. GSD was echter van mening ook inbreng te mogen leveren bij de besluitvorming omtrent de twee (toen nog) aanstaande festivals in 2017, WttV en Psy-Fi. Temeer ook omdat de huidige omgevingsvergunningen – die meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk maken – door de rechter zijn vernietigd in de bodemprocedure Psy-Fi 2015. Voor WttV was nadere inbreng niet meer mogelijk, daarvoor was de resterende tijd te kort. Maar voor Psy-Fi waren er nog twee tot drie weken om zaken eventueel in bij te sturen. De gemeente was hierover erg terughoudend, maar wilde met behulp van interne specialisten (ambtenaren evenementencoördinatie, milieu/geluid, vergunningen, etc.) kijken wat mogelijk was. GSD benadrukte hierbij dat daar waar (vermoedelijk) wordt afgeweken van eerdere gerechtelijke uitspraken, dit natuurlijk wel nader ter sprake moest komen in het overleg. Het Geluidsbeleid 2017 van de gemeente is in het geval van Psy-Fi zo’n item.

Het tweede overleg ging over een voorstel van GSD voor een andere indeling van het festivalgebied waardoor een deel van de Groene Ster (de twee meest westelijke strandjes) toegankelijk zou blijven voor recreanten. De gemeente gaf aan hier wel wat voor te voelen, maar wilde dit eerst bespreken met Psy-Fi. De festivalorganisatie bleek echter niet geïnteresseerd.

Het derde overleg betrof het onderwerp geluid, om de ontheffing in lijn te brengen met eerdere gerechtelijke uitspraken in het kort geding Psy-Fi 2016. Dit overleg eindigde zonder een enkele toezegging van de gemeente. Later zou uit de vergunning (geluidsontheffing) blijken dat de gerechtelijke uitspraken in het geheel niet werden gevolgd, maar dat juist het (hiermee strijdige) gemeentelijke Geluidsbeleid 2017 voor de geluidsontheffing van Psy-Fi werd ingezet. Let wel, deze beslissing betekent in feite een vergroting van de toegewezen geluidsruimte voor Psy-Fi ten opzichte van 2016.

Het vierde overleg betrof een spoedzitting op verzoek van Leeuwarden naar aanleiding van de weigering van Tytsjerksteradiel om een omgevingsvergunning voor parkeren t.b.v. Psy-Fi af te geven. GSD stelde voor om evenals in 2016 het parkeerterrein van het WTC te gebruiken. Een optie die destijds had bewezen in grote mate de parkeeroverlast en gevaarlijke situaties op de Alddiel en Woelwijk, zoals tijdens Psy-Fi 2015, te kunnen voorkomen. De WTC-optie was echter onbespreekbaar voor Psy-Fi en gemeente. Tussen haakjes: tijdens de bijeenkomst bleek dat vóór het overleg met GSD er tussen gemeente en Psy-Fi al besloten was dat het gebied van de ‘Grote Grazers’ (ten zuiden van de Groene Ster) als parkeerruimte voor Psy-Fi zou worden ingezet. Een aantal dagen later besloten Leeuwarden en Psy-Fi echter alsnog het WTC in te zetten als parkeergebied voor festivalgangers. Waarbij in de medianog eens fijntjes door Psy-Fi werd aangegeven dat het besluit voor de WTC-optie eigenlijk de ´schuld´ is van GSD omdat zij niet mee wilde werken aan de optie van de ‘Grote Grazers’. Volstrekte lariekoek natuurlijk – het is immers de gemeente die de beslissing uiteindelijk neemt, en niet GSD – maar altijd goed om GSD in een kwaad daglicht te stellen. Tja, Psy-Fi heeft inmiddels al een aardig ‘trackrecord’ om via de media instanties in een kwaad daglicht te stellen als zij haar zin niet krijgt van die instanties. Of dat nu de gemeente is of GSD maakt de organisatie niet uit. Overigens was de ‘Grote Grazers’-optie sowieso niet haalbaar, simpelweg omdat het terrein zoals het er nu bij ligt volkomen ongeschikt is om er auto’s te parkeren.

conclusie

De vier hierboven beschreven gesprekken hebben uiteindelijk ‘nul-komma-nul’ resultaat opgeleverd voor GSD, en dus de omwonenden. Dit is erg frustrerend voor ons, maar eigenlijk toch ook weer geen verrassing. We gingen destijds al schoorvoetend akkoord met de rechter; en de nodige argwaan en scepsis hebben we toen ook al kenbaar gemaakt.

De balans opmakend, concludeert GSD dat ze tijdens de zitting van 18 juli wellicht meer had kunnen bereiken door niet in te gaan op het verzoek van de rechter om te gaan overleggen met Leeuwarden, maar in plaats daarvan van hem een uitspraak te verlangen in het aangespannen geding. GSD heeft eigenlijk spijt akkoord te zijn gegaan met het verzoek van de rechter.

Het Psy-Fi festival is al in een ver gevorderd stadium van opbouw en zal aanstaande week van start gaan. Ons aandeel van de ‘deal’ met rechter, gemeente en festivalorganisaties hebben we gestand gedaan: we hebben eerlijk getracht te overleggen, en we hebben géén verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend. De gemeente (en ook Psy-Fi) hebben nog bitter weinig laten blijken van de wil om enige uitvoering te geven aan deze deal. Dat laat GSD geen andere keus dan toch weer diverse acties op te starten omdat, strikt genomen, er op dit moment geen juridische basis bestaat, anders dan de bepalingen in het huidige bestemmingsplan, om meerdaagse festivals te organiseren in de Groene Ster. Daarover later meer……