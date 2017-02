(tekst: persbericht)

Jazzlegende Greetje Kauffeld met Dolf de Vries Trio in Neushoorn

LEEUWARDEN – Neushoorn haalt het meest pure jazzconcert tot nu toe in huis: Greetje Kauffeld samen met het Dolf de Vries Trio (zondag 26 februari, 15:00, Arena). Al zestig jaar staat Greetje Kauffeld aan de top van de Nederlandse jazzwereld, en nog altijd weet ze haar publiek heel dicht te benaderen, te vertederen en te ontroeren. Speciaal voor deze gelegenheid deelt ze het podium met het Dolf de Vries Trio.

Al vanaf het begin van haar carrière heeft Greetje Kauffeld nationaal en internationaal naam gemaakt in de jazzwereld. Toen ze veertig jaar in het vak zat, is ze zelfs geridderd. Leider van het gelegenheidstrio Dolf de Vries is een gerenommeerd jazzpianist, arrangeur en musical director. Hij heeft een flinke lijst aan nationale en internationale artiesten achter zijn naam staan, waarmee hij in de loop der jaren heeft samengewerkt. Het concert van Greetje Kauffeld en het Dolf de Vries Trio in Neushoorn is een unieke kans om een écht jazzconcert bij te wonen in de setting van een popconcert.

Verder in Neushoorn:

De Meindert & Igor & De Jonge Boschfazant & Kesanova Show (donderdag 23 februari, 20:00, Café) komt voortaan de vierde donderdag van iedere maand naar het Neushoorn Café. Een reeks avonden vol ongein en grappige taferelen.

Whoop! Crazy Color Party (donderdag 23 februari, 20:45, Grote Zaal) is hét feest voor alle middelbare scholieren uit Leeuwarden en omstreken. Bodypaint en blacklight zorgen voor te gekke, kleurrijke effecten.

Noisekick On Tour (vrijdag 24 februari, 22:00, Arena, 18+) zal Neushoorn op zijn grondvesten doen schudden met de hardste uptempo hardcore die halverwege de avond overgaat in keiharde terror.

Hoera! Tjalling Dijkstra wordt 50 jaar en geeft een feest met de Duitse powermetalband Mob Rules (zaterdag 25 februari, 20:30, Café), en iedereen is welkom.

Blues, country en bluegrass: Blues & Roots Night ( zaterdag 25 februari, 20:00, Arena) heeft weer een goed gevuld programma met het Dry Riverbed Trio ft. Dusty Ciggaar, Jack Bottleneck & guests, Reverse Cowgirls en dj Thunder Bee tussen de gelederen door.

Bij Dance & Worship: Real Love (zondag 26 februari, 19:30, Grote Zaal) ontdek je hoe dancemuziek en de kerk samenkomen in Neushoorn. Een avondvullend programma vol saamhorigheid en verbinding.