(tekst: Villamedia)

Twitterverbod voor Telegraafjournalist Bart Mos

Telegraafjournalist Bart Mos mag twee maanden niet twitteren. Ook heeft hij een officiële waarschuwing gekregen. Reden is een tweet van Mos over de golden shower van Donald Trump, die als grap bedoeld was, maar met name in de Verenigde Staten verkeerd werd uitgelegd. De tweet is verwijderd en Mos heeft via twitter excuses aangeboden.

