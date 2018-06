(Tekst: Persbericht)

Op 8 december 1944 tijdens WO II vond in Leeuwarden een bevrijdingsactie plaats van gevangen genomen verzetsmensen uit de Blokhuispoort. Een speciaal Knokploegteam (KP) van het Friese verzet van ruim 40 man wist op slimme en geweldloze wijze 51 van hun verzetscollega’s te bevrijden uit Duitse handen. Een daad die nog altijd voortleeft in o.a. de film ‘De Overval’, een openluchtspel en in talloze boeken en verhalen. Ook bijzonder was dat de Duitse bezetter niet overging tot represaillemaatregelen.

Naar aanleiding van het Jaar van het Verzet heeft het Wijkpanel Binnenstad graffitikunstenaar Roy Schreuder opdracht gegeven een kunstwerk te maken. Roy heeft een groepsportret van dit KP-team geschilderd op een paneel van 2,5 x 3,7 m. Deze graffiti afbeelding is binnenkort te zien op de historische locatie Blokhuispoort, nu in handen van BOEi (organisatie actief op het gebied van restaureren en herbestemmen van erfgoed). Afgebeeld op een muur van de voormalige luchtplaats achter het Alibi Hostel, die toegang geeft tot de nieuwe verfgewassentuin van Claudy Jongstra en Stefan Jaspers.

Onthulling: door wethouder Henk Deinum (zoon van KP lid Hans Deinum) en de heer Gerrit Fokkema, een van de 51 gevangenen die destijds werden bevrijd.

Wanneer en waar: op donderdagmiddag 28 juni om 16.30 uur op de voormalige luchtplaats achter het Alibi Hostel aan de achterzijde Blokhuispoort.